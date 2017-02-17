Челябинские власти выделили на субсидирование покупки агротехники 100 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство Челябинской области направило в 2017 году 100 млн рублей из областного бюджета на компенсацию аграриям части стоимости приобретаемой новой сельхозтехники. Это на 40 млн рублей больше, чем в прошлом году, сообщил во время брифинга начальник отдела по технической политике Министерства сельского хозяйства Челябинской области Александр Саплин.

«100 млн рублей заложено в бюджет Челябинской области в 2017 году на субсидирование сельхозтоваропроизводителям покупки новой сельскохозяйственной техники. В 2016 году на эти цели было 60 млн рублей. В 2015 году — 15 млн рублей. В 2012, 2013, 2014 гг. субсидии на это вообще не выделялись», — сказал чиновник.

По словам Саплина, субсидирование стимулирует аграриев региона к все более активному техническому перевооружению. В 2015 году субсидии ушли на компенсацию части стоимости 59 комбайнов, в 2016 году с ростом объема субсидий компенсирована часть стоимости уже 314 единиц техники. «По итогам года выделенная из бюджета на субсидии сумма делится пропорционально на все приобретенные новые единицы техники, о которых было заявлено в министерство. В 2016 году было компенсировано 4% от стоимости каждой приобретенной единицы», — пояснил Саплин.

Техперевооружение аграриев Челябинской области — очень важная задача, так как удельная масса техники возрастом свыше 10 лет превышает 60% от общего количества. «Ежегодно сельхозтоваропроизводители региона обновляют порядка 3% техники от общего объема, а должны не менее 10%. Стоит задача полностью заменить всю старую технику к 2020 году», — подчеркнул начальник отдела по технической политике областного Министерства сельского хозяйства.