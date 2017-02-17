Прокуратура требует запретить строительство семиэтажного апарт-отеля в Зеленоградске

В районный суд поступил иск о признании незаконным разрешения на возведение гостиницы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Зеленоградского районного суда.

Как говорится в обосновании, застройщик ООО «СтройБиз» владеет участком по улице Чкалова-Володарского на правах аренды с 2011 года. В конце января 2016 года администрация выдала организации разрешение на строительство гостиницы апартаментного типа. В соответствии с проектной документацией сооружение должно быть семиэтажным, включая один цокольный этаж.

По действующим Правилам землепользования и застройки Зеленоградского городского поселения максимальная высота зданий на этой территории должна составлять пять надземных этажей, включая мансардный. Однако в июне прошлого года власти по итогам публичных слушаний разрешили отклониться от предельных параметров и предоставили возможность строить зданий высотой шесть этажей, — отметили в пресс-службе суда.

Прокурор полагает, что документ выдали арендатору с нарушениями и без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации. Поэтому он просит суд признать незаконным разрешение на строительство, приостановить и обязать администрацию отменить разрешение в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу. Иск приняли к производству. Предварительное заседание назначили на 20 февраля 2017 года.