Глава MoldovaGaz: подорожания газа в 2017 году не будет
Подорожания голубого топлива в 2017 году не будет. Об этом заявил в интервью deschide.md глава админсовета MoldovaGaz Василий Ботнарь.
Подорожания голубого топлива в 2017 году не будет. Об этом заявил в интервью deschide.md глава админсовета MoldovaGaz Василий Ботнарь.
Основными приоритетами компании он назвал капремонт магистральных газопроводов и газификацию населенных пунктов.
Василий Ботнарь также отметил, что молдавские потребители получают качественный газ.
Это гарантируют проверки, которые проводятся каждые пять секунд. Василий Ботнарь возглавил предприятиее «Молдова-газ» 9 февраля.