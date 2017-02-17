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17:38 (мск), источник: Publika.md

Глава MoldovaGaz: подорожания газа в 2017 году не будет

Подорожания голубого топлива в 2017 году не будет. Об этом заявил в интервью deschide.md глава админсовета MoldovaGaz Василий Ботнарь.

Источник: Publika.md

Основными приоритетами компании он назвал капремонт магистральных газопроводов и газификацию населенных пунктов.

Василий Ботнарь также отметил, что молдавские потребители получают качественный газ.

Это гарантируют проверки, которые проводятся каждые пять секунд. Василий Ботнарь возглавил предприятиее «Молдова-газ» 9 февраля.

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