Троицкий тракторный завод выпустит первую продукцию весной 2017 года

ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Первый трактор выйдет из цехов Троицкого тракторного завода (дочерняя компания ООО «Петербургский машиностроительный завод») в марте-апреле 2017 года. Об этом сообщил журналистам начальник отдела по технической политике Министерства сельского хозяйства Челябинской области Александр Саплин.

«В Челябинской области Троицкий тракторный завод будет выпускать тракторы К-704. Планируется, что первый трактор завод выпустит в марте-апреле этого года. С выходом на полную мощность завод будет выпускать 20 таких тракторов в месяц», — сказал он.

По словам Саплина, тракторы К-704 в регионе никто не производит и сельхозтоваропроизводители Челябинской области вынуждены искать возможность купить такую технику за пределами региона. «Парк очень сильно устарел, нам нужно перевооружаться. Поэтому запуск такого завода — вопрос для нас очень актуальный», — отметил он.

По официальным данным, аграрии Челябинской области владеют 10 тыс. тракторов. Из них порядка 60% эксплуатируются свыше 10 лет и по нормативу подлежат списанию. Трактор К-704 — многофункциональная машина, относится к тракторам с повышенной стойкостью и надежностью.

Строительство Троицкого тракторного завода было начато в 2016 году. Это дочерняя компания Петербургского машиностроительного завода, который является производителем колесной тракторной техники 5−9-тяговых классов, а также техники специального назначения.