Троицкий тракторный завод выпустит первую продукцию весной 2017 года
Сейчас тракторы К-704 в регионе никто не производит, и сельхозтоваропроизводители Челябинской области ищут возможность купить такую технику за пределами региона.
Сейчас тракторы К-704 в регионе никто не производит, и сельхозтоваропроизводители Челябинской области ищут возможность купить такую технику за пределами региона.
ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Первый трактор выйдет из цехов Троицкого тракторного завода (дочерняя компания ООО «Петербургский машиностроительный завод») в
«В Челябинской области Троицкий тракторный завод будет выпускать тракторы К-704. Планируется, что первый трактор завод выпустит в
По словам Саплина, тракторы К-704 в регионе никто не производит и сельхозтоваропроизводители Челябинской области вынуждены искать возможность купить такую технику за пределами региона. «Парк очень сильно устарел, нам нужно перевооружаться. Поэтому запуск такого завода — вопрос для нас очень актуальный», — отметил он.
По официальным данным, аграрии Челябинской области владеют 10 тыс. тракторов. Из них порядка 60% эксплуатируются свыше 10 лет и по нормативу подлежат списанию. Трактор К-704 — многофункциональная машина, относится к тракторам с повышенной стойкостью и надежностью.
Строительство Троицкого тракторного завода было начато в 2016 году. Это дочерняя компания Петербургского машиностроительного завода, который является производителем колесной тракторной техники 5−9-тяговых классов, а также техники специального назначения.