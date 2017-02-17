Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
СМИ: в РФ приехал иранский генерал, чтобы выказать недовольство
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Донбасс массово идет в ополчение: СМИ о результатах блокады
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
"Очень неприятно": Газманов о ситуации с концертом в Твери
Экс-невестка Васильевой обвиняет звёздную свекровь
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Авария на крупнейшей в США плотине
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
8Бабочки из шрамов
18:06 (мск), источник: ИА REGNUM

Ростовская область: дефицит бюджета-2017 вырос вдвое

Донские парламентарии внесли поправки в главный финансовый документ Ростовской области на 2017 год. Как сообщили ИА REGNUM 17 февраля в Заксобрании региона, годовой дефицит бюджета вырос вдвое.

«Год только начался, а в областную казну уже поступило значительное пополнение, включающее как средства федерального бюджета, так и дополнительные налоговые поступления. По наиболее важным направлениям социальной и экономической жизни региона распределяются более 10,5 млрд рублей», — отметил спикер регионального парламента Александр Ищенко.

Из этой суммы 5,4 млрд рублей — это средства из федеральной казны, остальные — собственные доходы Донского края.

На проекты единороссов предусмотрено около 1,5 млрд рублей, на строительство новых и ремонт старых дорог заложено 2,6 млрд рублей. На поддержку земледельцев запланировано 1 млрд 650 млн рублей, на здравоохранение пойдет 1,1 млрд рублей пойдет, на физическую культуру и спорт — 1,2 млрд рублей, на строительство и реконструкцию школ и детских садов — около 700 млн рублей.

Что касается основных параметров регионального бюджета на 2017 год, то доходы запланированы в сумме 149 млрд рублей, расходы — в размере 159 млрд рублей. По сравнению с первоначально принятым законопроектом, дефицит бюджета вырос в два раза и составит 10 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом чтении законопроект, прошедший процедуру публичных слушаний, был принят 14 декабря 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с РФ в Сирии
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
СК РФ возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области
СМИ: Замена пяти губернаторов готовилась с начала января
Семеро военных погибли под лавиной в Казахстане
Мария Захарова раскритиковала журналистов BuzzFeed
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь