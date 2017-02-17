Список дорог в Омске, которые отремонтируют в 2018 году

Как ранее сообщал портал Om1.ru, региональный Минстрой расписал на ближайшие два года планы по ремонту дорог. Так, непосредственно в Омске в 2017 году планируется отремонтировать 32 участка улично-дорожной сети, в 2018-м — чуть больше — 34. Будет выделен, как и на текущий год, в совокупности 1 млрд рублей из разных уровней бюджета.

Так, по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» регион сможет ежегодно распределять на ремонт и содержание дорожных объектов 1 млрд рублей из федерального бюджета, еще 950 млн софинансирует облбюджет и 50 млн городская казна. Из них 1 млрд идет на городские улицы, еще 1 млрд — на трассы за чертой города в радиусе 50 км.

Список объектов, где будут вестись ремонтные работы

Проспект Карла Маркса от улицы Лермонтова до улицы Лобкова

Улица Фрунзе от улицы Орджоникидзе до улицы Булатова

Улица 1-я Трамвайная от улицы Воровского до улицы Леонова

Улица Леонова от улицы 1-й Трамвайной до улицы 13-й Комсомольской

Улица 13-я Комсомольская от улицы Леонова до Черлакского тракта

Проспект Комарова от улицы Лукашевича до бульвара Архитекторов

Улица 3-я Молодежная от улицы 4-й Транспортной до Окружной дороги

Улица 4-я Транспортная от улицы 3-й Молодежной до улицы Богдана Хмельницкого

Улица Октябрьская от улицы Орджоникидзе до улицы Госпитальной

Окружная дорога от Космического проспекта до улицы Барабинской

Улица Лизы Чайкиной от улицы Богдана Хмельницкого до путепровода по улице Лизы Чайкиной

Улица Красный Путь от улицы Интернациональной до проспекта Мира

Улица Багратиона от улицы 4-й Челюскинцев до улицы 21-й Амурской

Улица 36-я Северная от улицы Герцена до улицы Орджоникидзе

Улица Химиков от проспекта Мира до улицы Комбинатской

Улица 60 лет Победы от остановки транспорта «Аэропорт местных линий» до улицы Суворова

Улица Семиреченская от улицы Мельничной до остановки транспорта «Новостройка»

Улица Красный Пахарь от улицы 24-й Северной до улицы 7-й Северной

Улица 5-я Северная от улицы Красный Пахарь до улицы Челюскинцев

Улица Железнодорожная от улицы 4-й Челюскинцев до улицы Барнаульской

Улица Барнаульская от улицы Железнодорожной до улицы 10-й Ремесленной

Улица Декабристов от улицы 10 лет Октября до улицы Масленникова

Улица Декабристов от улицы Маяковского до улицы Бульварной

Улица 22-я Северная от улицы Средней до улицы Герцена

Проспект Мира от улицы Красный Путь до улицы Полевой

Дорога от улицы Завертяева до Пушкинского тракта

Улица Фугенфирова от улицы Рокоссовского до улицы Дианова

Улица Доковская от проспекта Мира до улицы Комбинатcкой

Проспект Менделеева от улицы Заозерной до улицы Химиков

Улица Комбинатcкая от проспекта Губкина до улицы Заозерной

Улица 11-я Ремесленная от улицы Арктической до улицы Барнаульской

Улица 10-я Ремесленная от улицы Арктической до улицы Барнаульской

Объездная дорога ТРК «Континент» от улицы Енисейской до улицы Конева

Улица Димитрова от улицы Суворова до улицы Граничной.

Напомним, всего в перечень, рассчитанный до 2025 года, включены более 160 объектов, где планируется ремонт, реконструкция, новое строительство дорог или линий наружного освещения. Но на 2017−2018 года региональный Минстрой сконцентрируется по большей части на ремонтных работах, поэтому повременные списки и объекты утверждены только на этот срок.