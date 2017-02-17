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16:15 (мск), источник: Om1.ru

Список дорог в Омске, которые отремонтируют в 2018 году

Заявки на выполнение госконтрактов планируется разместить в марте 2018 года, окончить ремонтные работы — в октябре.

Источник: Om1.ru

Как ранее сообщал портал Om1.ru, региональный Минстрой расписал на ближайшие два года планы по ремонту дорог. Так, непосредственно в Омске в 2017 году планируется отремонтировать 32 участка улично-дорожной сети, в 2018-м — чуть больше — 34. Будет выделен, как и на текущий год, в совокупности 1 млрд рублей из разных уровней бюджета.

Так, по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» регион сможет ежегодно распределять на ремонт и содержание дорожных объектов 1 млрд рублей из федерального бюджета, еще 950 млн софинансирует облбюджет и 50 млн городская казна. Из них 1 млрд идет на городские улицы, еще 1 млрд — на трассы за чертой города в радиусе 50 км.

Список объектов, где будут вестись ремонтные работы

  • Проспект Карла Маркса от улицы Лермонтова до улицы Лобкова
  • Улица Фрунзе от улицы Орджоникидзе до улицы Булатова
  • Улица 1-я Трамвайная от улицы Воровского до улицы Леонова
  • Улица Леонова от улицы 1-й Трамвайной до улицы 13-й Комсомольской
  • Улица 13-я Комсомольская от улицы Леонова до Черлакского тракта
  • Проспект Комарова от улицы Лукашевича до бульвара Архитекторов
  • Улица 3-я Молодежная от улицы 4-й Транспортной до Окружной дороги
  • Улица 4-я Транспортная от улицы 3-й Молодежной до улицы Богдана Хмельницкого
  • Улица Октябрьская от улицы Орджоникидзе до улицы Госпитальной
  • Окружная дорога от Космического проспекта до улицы Барабинской
  • Улица Лизы Чайкиной от улицы Богдана Хмельницкого до путепровода по улице Лизы Чайкиной
  • Улица Красный Путь от улицы Интернациональной до проспекта Мира
  • Улица Багратиона от улицы 4-й Челюскинцев до улицы 21-й Амурской
  • Улица 36-я Северная от улицы Герцена до улицы Орджоникидзе
  • Улица Химиков от проспекта Мира до улицы Комбинатской
  • Улица 60 лет Победы от остановки транспорта «Аэропорт местных линий» до улицы Суворова
  • Улица Семиреченская от улицы Мельничной до остановки транспорта «Новостройка»
  • Улица Красный Пахарь от улицы 24-й Северной до улицы 7-й Северной
  • Улица 5-я Северная от улицы Красный Пахарь до улицы Челюскинцев
  • Улица Железнодорожная от улицы 4-й Челюскинцев до улицы Барнаульской
  • Улица Барнаульская от улицы Железнодорожной до улицы 10-й Ремесленной
  • Улица Декабристов от улицы 10 лет Октября до улицы Масленникова
  • Улица Декабристов от улицы Маяковского до улицы Бульварной
  • Улица 22-я Северная от улицы Средней до улицы Герцена
  • Проспект Мира от улицы Красный Путь до улицы Полевой
  • Дорога от улицы Завертяева до Пушкинского тракта
  • Улица Фугенфирова от улицы Рокоссовского до улицы Дианова
  • Улица Доковская от проспекта Мира до улицы Комбинатcкой
  • Проспект Менделеева от улицы Заозерной до улицы Химиков
  • Улица Комбинатcкая от проспекта Губкина до улицы Заозерной
  • Улица 11-я Ремесленная от улицы Арктической до улицы Барнаульской
  • Улица 10-я Ремесленная от улицы Арктической до улицы Барнаульской
  • Объездная дорога ТРК «Континент» от улицы Енисейской до улицы Конева
  • Улица Димитрова от улицы Суворова до улицы Граничной.

Напомним, всего в перечень, рассчитанный до 2025 года, включены более 160 объектов, где планируется ремонт, реконструкция, новое строительство дорог или линий наружного освещения. Но на 2017−2018 года региональный Минстрой сконцентрируется по большей части на ремонтных работах, поэтому повременные списки и объекты утверждены только на этот срок.

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