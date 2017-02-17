Список дорог в Омске, которые отремонтируют в 2018 году

Как ранее сообщал портал Om1.ru, региональный Минстрой расписал на ближайшие два года планы по ремонту дорог. Так, непосредственно в Омске в 2017 году планируется отремонтировать 32 участка улично-дорожной сети, в 2018-м — чуть больше — 34. Будет выделен, как и на текущий год, в совокупности 1 млрд рублей из разных уровней бюджета.
Так, по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» регион сможет ежегодно распределять на ремонт и содержание дорожных объектов 1 млрд рублей из федерального бюджета, еще 950 млн софинансирует облбюджет и 50 млн городская казна. Из них 1 млрд идет на городские улицы, еще 1 млрд — на трассы за чертой города в радиусе 50 км.
Список объектов, где будут вестись ремонтные работы
- Проспект Карла Маркса от улицы Лермонтова до улицы Лобкова
- Улица Фрунзе от улицы Орджоникидзе до улицы Булатова
- Улица 1-я Трамвайная от улицы Воровского до улицы Леонова
- Улица Леонова от улицы 1-й Трамвайной до улицы 13-й Комсомольской
- Улица 13-я Комсомольская от улицы Леонова до Черлакского тракта
- Проспект Комарова от улицы Лукашевича до бульвара Архитекторов
- Улица 3-я Молодежная от улицы 4-й Транспортной до Окружной дороги
- Улица 4-я Транспортная от улицы 3-й Молодежной до улицы Богдана Хмельницкого
- Улица Октябрьская от улицы Орджоникидзе до улицы Госпитальной
- Окружная дорога от Космического проспекта до улицы Барабинской
- Улица Лизы Чайкиной от улицы Богдана Хмельницкого до путепровода по улице Лизы Чайкиной
- Улица Красный Путь от улицы Интернациональной до проспекта Мира
- Улица Багратиона от улицы 4-й Челюскинцев до улицы 21-й Амурской
- Улица 36-я Северная от улицы Герцена до улицы Орджоникидзе
- Улица Химиков от проспекта Мира до улицы Комбинатской
- Улица 60 лет Победы от остановки транспорта «Аэропорт местных линий» до улицы Суворова
- Улица Семиреченская от улицы Мельничной до остановки транспорта «Новостройка»
- Улица Красный Пахарь от улицы 24-й Северной до улицы 7-й Северной
- Улица 5-я Северная от улицы Красный Пахарь до улицы Челюскинцев
- Улица Железнодорожная от улицы 4-й Челюскинцев до улицы Барнаульской
- Улица Барнаульская от улицы Железнодорожной до улицы 10-й Ремесленной
- Улица Декабристов от улицы 10 лет Октября до улицы Масленникова
- Улица Декабристов от улицы Маяковского до улицы Бульварной
- Улица 22-я Северная от улицы Средней до улицы Герцена
- Проспект Мира от улицы Красный Путь до улицы Полевой
- Дорога от улицы Завертяева до Пушкинского тракта
- Улица Фугенфирова от улицы Рокоссовского до улицы Дианова
- Улица Доковская от проспекта Мира до улицы Комбинатcкой
- Проспект Менделеева от улицы Заозерной до улицы Химиков
- Улица Комбинатcкая от проспекта Губкина до улицы Заозерной
- Улица 11-я Ремесленная от улицы Арктической до улицы Барнаульской
- Улица 10-я Ремесленная от улицы Арктической до улицы Барнаульской
- Объездная дорога ТРК «Континент» от улицы Енисейской до улицы Конева
- Улица Димитрова от улицы Суворова до улицы Граничной.
Напомним, всего в перечень, рассчитанный до 2025 года, включены более 160 объектов, где планируется ремонт, реконструкция, новое строительство дорог или линий наружного освещения. Но на 2017−2018 года региональный Минстрой сконцентрируется по большей части на ремонтных работах, поэтому повременные списки и объекты утверждены только на этот срок.