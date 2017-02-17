Четыре транспортно-пересадочных узла построят в Волгограде

«Модернизация дорожно-транспортной системы, создание и развитие комфортных транспортно-пересадочных узлов — одно из ключевых направлений развития региона. И внесение изменений в федеральное законодательство о концессионных соглашениях является актуальным для Волгоградской области. Строительство новых автостанций планируется в рамках государственно-частного партнерства путем заключения концессионных соглашений. Волгоградской областной Думой уже принят закон, позволяющий предоставлять земельные участки под строительство транспортно-пересадочных узлов в аренду без торгов, что будет способствовать привлечению в развитие транспортной инфраструктуры дополнительных внебюджетных ресурсов», — отметил Дмитрий Калашников.

В ближайшее время планируется оптимизировать сеть пригородных автобусов, которые обслуживают Городищенский, Светлоярский и Среднеахтубинский районы. Конечные остановки автобусов планируется разместить на транспортно-пересадочных узлах. Их будет четыре: возле тракторного завода, железнодорожной станции Заканальная, на улице Болонина, пересечении улицы Землячки и проспекта Жукова. Комитет рекомендовал областной Думе поддержать законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О концессионных соглашениях» .