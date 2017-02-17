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16:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия получила 1,1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство второй очереди набережной

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Республика получила 1,1 млрд рублей из федерального бюджета на строительство второй очереди набережной.

Об этом сегодня напомнил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на церемонии вручения государственных наград.

«С Российской Федерацией подписывается соглашение — нам выделяют 1,1 млрд рублей, к которым мы добавим свои средства, и уфимская набережная дойдет до Монумента Дружбы и Сутолоки. Сегодня объект ещё не завершен. Может быть, не всем пока нравится его архитектурное содержание. Есть жалобы, что разрушена станции гребли в результате проведения работ. Но в итоге это будет современный, хороший, красивый объект. Главное — с широкой проезжей частью, с местом для прогулок, для занятий спортом, для отдыха. Надо подождать, чуть-чуть потерпеть».

Набережная должна стать украшением въезда в город. Глава республики напомнил, что малые города республики постоянно занимают призовые места в конкурсах по благоустройству. Уфа по итогам 2016 года заняла второе место по благоустройству среди городов-миллионников Российской Федерации.

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