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16:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке

Правительство рассчитывает, что российские банки вслед за Сбербанком снизят ставки по ипотеке. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил первый зампред правительства Игорь Шувалов, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Он напомнил, что в правительстве надеялись на снижение ипотечных ставок при смягчении политики Банка России. «Но, видимо, даже без снижения ключевой ставки [ЦБ] рынок уже сегодня так складывается, что банки сами будут принимать решение о снижении ипотечных ставок», — сказал первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что сворачивание программы поддержки «Шесть с половиной», которая носила в основном антикризисный характер, будет происходить без ущерба для малого бизнеса.

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В рамках программы «Шесть с половиной» была зафиксирована процентная ставка по кредитам в сумме не менее 10 миллионов рублей для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6 процента годовых, для среднего — 9,6 процента. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5 процента годовых.

Ранее 16 февраля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что с 20 февраля кредитная организация снизит ставку по ипотечному кредитованию на один процентный пункт, до 10,9 процента годовых.

В январе президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов. Срок исполнения поручения — до 1 марта 2017 года, ответственным назначена глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Кто крайний за ипотекой ? Где мыло и верёвку выдают или опять свои нести?
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