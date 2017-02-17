Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке

Он напомнил, что в правительстве надеялись на снижение ипотечных ставок при смягчении политики Банка России. «Но, видимо, даже без снижения ключевой ставки [ЦБ] рынок уже сегодня так складывается, что банки сами будут принимать решение о снижении ипотечных ставок», — сказал первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что сворачивание программы поддержки «Шесть с половиной», которая носила в основном антикризисный характер, будет происходить без ущерба для малого бизнеса.