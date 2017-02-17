ФАС признала участие семи компаний в лекарственном картеле

«Комиссия решила… признать ООО «Росмедкомплект», ООО «Эталон-Трейдинг», ООО «Маркет Фарм», ООО «ПИК», АО «Компания «Интермедсервис», ООО «Сервис-Фарм», ООО «Компания Интермедсервис Фарма» нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 закона защиты конкуренции путем заключения и участия в соглашениях между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которые привели к поддержанию цен на торгах», — сказал Тенишев.

«Прекратить рассмотрение дела в отношении ООО “Маркет Фарм” в связи с ликвидацией… Выдать ООО “Эталон-Трейдинг” и ООО “ПИК” обязательное к исполнению предписание о недопущении действий, ограничивающих конкуренцию. Направить дело… в главное управление экономической безопасности и противодействии коррупции МВД России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 178 уголовного кодекса РФ», — добавил он.

В 2016 году ФАС уже обнаруживала признаки картеля этих же семи компаний, действующего практически на всей территории РФ, который был заключен для поддержания цен на торгах при проведении аукционов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий для госнужд, и возбудило по этому поводу дело.

В закупке при участии этих компаний снижение начальной максимальной цены контракта на поставку лекарств и медицинских изделий для поликлиник и больниц отсутствовало или было минимальным (0,5−2%), эти признаки были выявлены более чем на 700 аукционах, уточняла ФАС.

Тогда ведомство отмечало, что Карельское УФАС России раскрыло сговор на торгах минздравсоцразвития Республики Карелия, когда «Росмедкомплект», «Эталон-Трейдинг», «Маркет Фарм» и «ПИК» были признаны виновными в заключении антиконкурентных соглашений на 38 открытых электронных аукционах, общая сумма начальных контрактов которых составила более 85 миллионов рублей.