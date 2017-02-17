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18:04 (мск), источник: БЕЛТА

Сумма денежных переводов в Беларусь из-за рубежа выросла в 2016 году на 15%

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма денежных переводов в Беларусь из-за рубежа выросла в 2016 году на 15%. Такие данные содержатся в статистическом отчете Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2017

В 2016 году граждане получили из-за рубежа с помощью систем международных денежных переводов $323,4 млн, в 2015 году эта сумма составила $280,85 млн. При этом за рубеж из Беларуси было отправлено $151,3 млн (против $155,9 млн в 2015 году).

Больше всего переводов белорусы получили в четвертом квартале прошлого года — $95,9 млн. При этом средняя сумма одного денежного перевода в 2016 году составила $314,56 ($341,6 было в предыдущем году).

Денежные переводы осуществлялись через такие международные системы денежных переводов, как Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Contact, BLIZKO, «Лидер», Money Gram, «Колибри», Faster, Anelik, InterExpress.

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