Сумма денежных переводов в Беларусь из-за рубежа выросла в 2016 году на 15%
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма денежных переводов в Беларусь
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма денежных переводов в Беларусь
В 2016 году граждане получили
Больше всего переводов белорусы получили в четвертом квартале прошлого года — $95,9 млн. При этом средняя сумма одного денежного перевода в 2016 году составила $314,56 ($341,6 было в предыдущем году).
Денежные переводы осуществлялись через такие международные системы денежных переводов, как Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Contact, BLIZKO, «Лидер», Money Gram, «Колибри», Faster, Anelik, InterExpress.