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18:07 (мск), источник: Интерфакс

Власти снесут около полутысячи ларьков и павильонов на юге Крыма

17 февраля. Interfax-Russia.ru — Демонтаж незаконных торговых объектов на юге Крыма стартовал в пятницу с поселка Гаспра, сообщила пресс-служба администрации Ялты.

«Наши поселки — это такое же лицо нашего муниципального образования, как и город, поэтому они также должны быть чистыми и благоустроенными, поэтому мы наводим порядок как в городе, так и в поселках», — подчеркнула начальник управления потребительского рынка и услуг администрации города Светлана Карташова.

17 февраля под снос попали торговые объекты, расположенные на территории, принадлежащей парк-отелю «Марат». «Летом там вырастает настоящий мини-рынок, он работает без каких-либо разрешительных документов. Царящая на этой площадке антисанитария и убогий внешний вид торговых киосков часто вызывали нарекания как у туристов, так и у местных жителей», — заявили в администрации Ялты.

В целом под снос в муниципальном образовании городской округ Ялта пойдут 495 нестационарных объектов.

Руководитель Гаспринского территориального органа администрации Ялты Михаил Антошкин отметил, что территорию очень долго не удавалось освободить от стихийной торговли. «Только совместными усилиями руководства отеля и администрации города нам удалось добиться сноса этих объектов, которые уродуют внешний вид поселка», — сказал он.

В будущем на месте демонтированного стихийного рынка планируют создать автостоянку.

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