Власти снесут около полутысячи ларьков и павильонов на юге Крыма
17 февраля.
17 февраля.
«Наши поселки — это такое же лицо нашего муниципального образования, как и город, поэтому они также должны быть чистыми и благоустроенными, поэтому мы наводим порядок как в городе, так и в поселках», — подчеркнула начальник управления потребительского рынка и услуг администрации города Светлана Карташова.
17 февраля под снос попали торговые объекты, расположенные на территории, принадлежащей
В целом под снос в муниципальном образовании городской округ Ялта пойдут 495 нестационарных объектов.
Руководитель Гаспринского территориального органа администрации Ялты Михаил Антошкин отметил, что территорию очень долго не удавалось освободить от стихийной торговли. «Только совместными усилиями руководства отеля и администрации города нам удалось добиться сноса этих объектов, которые уродуют внешний вид поселка», — сказал он.
В будущем на месте демонтированного стихийного рынка планируют создать автостоянку.