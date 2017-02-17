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18:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Через 15 дней запас угля на ТЭЦ Киева закончится — Плачков

Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире ГС заявил, что поочередные отключения предполагают разработку графика снижения нагрузки для промышленных предприятий, чтобы не отключать свет для населения.

Источник: "РИА Новости" Украина

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы.

В Украине вступает в силу чрезвычайное положение на рынке электроэнергии. Действовать оно будет минимум месяц, до 17 марта.

В документе подчеркивается, что государственный энергохолдинг «Укрэнерго», исходя из имеющихся запасов топлива для производства электроэнергии, должен определить допустимый уровень снижения угля и газа; установить требования к составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний; использовать в случае необходимости и по согласованию с Минэнерго графики почасового и аварийного отключения электроэнергии.

Подробнее ситуацию в сфере энергетики в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков.

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ЧП в энергетике: свет будут отключать не больше, чем на два часа — Плачков

В «Укрэнерго» говорят, что не будет веерных отключений электроэнергии, но возможны почасовые. В чем отличие?

— Это поочередные отключения. Отличие в том, что веерные отключения предполагают отключение на какое-то время целого региона, населенного пункта, района города. А поочередные отключения предполагают разработку графика снижения нагрузки для в первую очередь промышленных предприятий и разброс начала рабочего дня, чтобы были минимизированы экономические последствия этих отключений. Одним словом, это ограничение потребления, чтобы не отключать население и ни в коем случае социальные объекты и промышленные предприятия первой категории, которые работают со сложными химическими технологиями и так далее.

В «Укрэнерго» сообщают также, что графики отключений существуют 25 лет. То есть графики, разработанные 25 лет назад, сейчас будут применяться?

— Они обновляются и пересматриваются. У электроэнергии есть одно свойство, которого нет ни в какой другой отрасли. Это когда потребитель использует сколько хочет, а энергетики должны в этот же миг столько же обеспечить. Утром уровень потребления повышается, ночью меньше, зима, если холодно, еще больше мы потребляем. Так вот, когда появляется разрыв, мы потребляем больше, чем энергетики могут выдать из-за отсутствия топлива, выработать эту электроэнергию, вот и появляется угроза так называемого «блэкаута». То, что было в Нью-Йорке, в Москве, когда энергосистема может не выдержать. Есть целый ряд мероприятий, их очень много, которые позволяют сохранить энергосистему. Первое мероприятие — ограничение потребления путем переноса начала рабочего времени, например, при частичном отключении освещения и т. д. Следующее мероприятие — это график аварийных отключений или график ограничения нагрузки, когда выбираются промышленные предприятия и им говорится: во вторник на два часа мы тебе снижаем нагрузку от пяти до трех мегаватт. И предприятие готовится, ограничивает, выключает какой-то цех.left.

«Укрэнерго» имело в виду введение этих графиков, которые действительно существуют много лет, они применялись. И я бы не называл эту ситуацию чрезвычайным положением в энергетике, я бы ее назвал «особое положение в работе энергетики», потому что кроме этих ограничений предполагается еще оптимизация финансовых средств, перераспределение с тем, чтобы как можно быстрее закупить топливо и т. д. У нас электроэнергетикой в Украине создан такой алгоритм работы природной монополии с элементами конкуренции. А сейчас вводится элемент ручного управления для оптимизации использования того топлива, которое есть на электростанции, и того угля, и использование перераспределения средств, например, от облэнерго на генерирующие компании для покупки топлива.

Насколько критический запас топлива на электростанциях, которые управляются компанией «Киевэнерго»?

— В Киеве ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 работают на газе, не на угле. Президент имел в виду Трипольскую, она в составе центрального киевского энергоузла, который действительно снижает надежность энергоснабжения столицы, потому что киевские ТЭЦы не обеспечивают полный объем выработки электроэнергии для потребления в Киеве. Но что касается столицы, этот график аварийных отключений будет применяться и для предприятий Киева. Два года назад месяца четыре, наверное, мы работали в режиме чрезвычайного положения в энергетике, эти графики применялись неправильно, потому что отключали диспетчеры одни и те же предприятия на неопределенный срок. Утром отключали — и ни диспетчеры, ни предприятия не знали, когда их включат. Это абсолютно неправильно. А сейчас разрабатывается графики, когда будет отключаться гораздо больший состав предприятий на определенное время. Не больше, чем на два часа. Это упорядочит ситуацию и я думаю, что мы пройдем этот период гораздо легче.

Насколько хватит запасов угля на ТЭЦ в Киеве?

— В Киеве у нас на угле работает Дарницкая ТЭЦ, а ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 работают на газе. Запас угля, как и на всех станциях, которые работают на антраците, на 10−15 дней.

И если в течение этих двух недель не будет разблокирован подвоз угля, то что произойдет?

— ТЭЦ перейдет работать на газ и будет обеспечивать электроэнергию и тепло. Потому что Дарницкая ТЭЦ с 90-го по 98-ой работала на газе.

Газа у нас хватит?

— «Нафтогаз» заявил, что у нас газа достаточно, еще девять миллиардов кубометров, и что уже все в порядке. Технический запас от трех до четырех миллиардов кубов газа, это не берущийся. И я уверен, что для Дарницкой ТЭЦ, которая вырабатывает тепло и электроэнергию для Киева, газ найдется.

Киев до последнего будет оставаться со светом?

— Я думаю, что не будет и в других регионах Украины массовых отключений. Энергетики очень ответственные и высоко дисциплинированные, они с честью выйдут из этой ситуации.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире ГС высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.

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