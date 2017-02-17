Январские морозы не скажутся на жировках белорусов

«Несмотря на серьезные холода, которые были в январе, когда температура воздуха опускалась до минус 28 градусов, белорусы ощутят удорожание услуг отопления только за счет увеличения тарифов. Рост объемов потребленной теплоэнергии ЖКХ возьмет на себя и погасит за счет снижения затрат в течение года. В результате белорусы заплатят меньше, чем могли бы заплатить», — сказали в министерстве.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года стоимость теплоэнергии увеличена на 17% до Br15,6098 за 1 Гкал. На аналогичный процент выросла для населения цена на газ природный в отопительный период. Стоимость электроэнергии, согласно документу, не увеличилась.