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18:31 (мск), источник: БЕЛТА

Январские морозы не скажутся на жировках белорусов

17 января, Минск /Юлия Огнева — БЕЛТА/. Население заплатит за январское отопление по объемам, потребленным в декабре 2016 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Источник: БЕЛТА

«Несмотря на серьезные холода, которые были в январе, когда температура воздуха опускалась до минус 28 градусов, белорусы ощутят удорожание услуг отопления только за счет увеличения тарифов. Рост объемов потребленной теплоэнергии ЖКХ возьмет на себя и погасит за счет снижения затрат в течение года. В результате белорусы заплатят меньше, чем могли бы заплатить», — сказали в министерстве.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года стоимость теплоэнергии увеличена на 17% до Br15,6098 за 1 Гкал. На аналогичный процент выросла для населения цена на газ природный в отопительный период. Стоимость электроэнергии, согласно документу, не увеличилась.

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