«Укрзализныця» запустила второй поезд с вагонами-трансформерами

«Благодаря такому типу подвижного состава поезд может перевозить пассажиров и с местами для сидения, и со спальными местами. В Ивано-Франковск поезд будет курсировать в категории «Интерсити», обратно трансформироваться в «Ночной экспресс», — отметили в компании.

Так поезд «Интерсити» № 749/750 Киев — Ивано-Франковск будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 14:12 и прибывать в Ивано-Франковск в 22:58. В обратном направлении «Ночной экспресс» № 149/150 будет отправляться из Ивано-Франковска в 23:58 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 9:04.

В компании отметили, что при переходе на летнее время графики движения поездов с вагонами-трансформерами будут пересмотрены для уменьшения времени в пути.