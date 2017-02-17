«Укрзализныця» запустила второй поезд с вагонами-трансформерами
Поезд «Интерсити» № 749/750 Киев —
Поезд «Интерсити» № 749/750 Киев —
Акционерная компания «Укрзализныця» запустила второй поезд с вагонами, оснащенными трансформируемой мебелью, на маршруте Киев —
Как сообщила
«Благодаря такому типу подвижного состава поезд может перевозить пассажиров и с местами для сидения, и со спальными местами. В
Так поезд «Интерсити» № 749/750 Киев —
В компании отметили, что при переходе на летнее время графики движения поездов с
Как сообщал УНИАН, первый поезд с