В Украине готовят новую систему уплаты налогов и сборов

Источник: УНИАН

Государственная казначейская служба Украины в текущем году планирует внедрить систему уплаты налогов и сборов через единый счет, с распределением платежей по отдельным счетам самостоятельно на базе отчетности налогоплательщика. Об этом сообщила сегодня журналистам глава Госказначейства Татьяна Слюз. «Еще один проект, который мы хотим внедрить, и некоторые нормы уже выписаны в Налоговом кодексе, — это уплата налогов на единый счет», — сказала она.

Слюз пояснила, что система будет функционировать по аналогии с автоматическим возмещением НДС, то есть налогоплательщикам будут автоматически открыты счета, и Госказначейство на основании их отчетности будет зачислять налоги в автоматическим режиме.