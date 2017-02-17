Третий энергоблок Ровенской АЭС подключен к энергосети
По информации компании «Энергоатом», в 17.38 энергоблок № 3 Ровенской АЭС был подключен к энергосети после завершения капитального
По информации компании «Энергоатом», в 17.38 энергоблок № 3 Ровенской АЭС был подключен к энергосети после завершения капитального
КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Третий энергоблок Ровенской АЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта, сообщает оператор украинских АЭС компания «Энергоатом».
Ранее в пятницу компания заявила, что сбой в системе произошел во время запуска третьего энергоблока Ровенской АЭС, параметры энергоблока были стабилизированы, угрозы безопасности нет.
«В 17.38 энергоблок № 3 Ровенской АЭС подключен к энергосети после завершения капитального
По данным компании, в работе находятся четыре энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2 ГВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.