КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Третий энергоблок Ровенской АЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта, сообщает оператор украинских АЭС компания «Энергоатом».

Ранее в пятницу компания заявила, что сбой в системе произошел во время запуска третьего энергоблока Ровенской АЭС, параметры энергоблока были стабилизированы, угрозы безопасности нет.

«В 17.38 энергоблок № 3 Ровенской АЭС подключен к энергосети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта. Проводится постепенное плановое повышение мощности энергоблока», — говорится в сообщении.

По данным компании, в работе находятся четыре энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2 ГВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.