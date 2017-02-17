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21:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Третий энергоблок Ровенской АЭС подключен к энергосети

По информации компании «Энергоатом», в 17.38 энергоблок № 3 Ровенской АЭС был подключен к энергосети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Третий энергоблок Ровенской АЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта, сообщает оператор украинских АЭС компания «Энергоатом».

Ранее в пятницу компания заявила, что сбой в системе произошел во время запуска третьего энергоблока Ровенской АЭС, параметры энергоблока были стабилизированы, угрозы безопасности нет.

«В 17.38 энергоблок № 3 Ровенской АЭС подключен к энергосети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта. Проводится постепенное плановое повышение мощности энергоблока», — говорится в сообщении.

По данным компании, в работе находятся четыре энергоблока Ровенской АЭС с суммарной нагрузкой 2 ГВт, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

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