Аналитики Сбербанка ответили на заявление Михаила Леонтьева об их некомпетентности

От имени аналитического центра Sberbank CIB, общепризнанного одним из лучших на рынке, хотим поблагодарить высокоинтеллектуального и глубоко воспитанного пресс-секретаря “Роснефти” за высказанные нам замечания и тонкие определения.

16 февраля аналитики Sberbank CIB опубликовали отчет, согласно которому основной причиной снижения на 5% курса доллара США в феврале мог стать резкий рост предложения валюты на Московской бирже. По мнению специалистов Сбербанка, он был вызван покупкой «Роснефтью» рублей для выкупа акций у миноритариев «Башнефти».

Позднее в интервью «Ъ FM» пресс-секретарь и вице-президент компании «Роснефть» Михаил Леонтьев оценил работу сотрудников аналитического центра Сбербанка.

«Каким образом в … столь уважаемом крупнейшем российском банке завелись аналитики, которые вообще ничего не понимают в макроэкономике?» — удивился господин Леонтьев, добавив, что «не интересуется их мотивами, потому что, на первый взгляд, они выглядят клиническими идиотами».