Аналитики Сбербанка ответили на заявление Михаила Леонтьева об их некомпетентности
Аналитический отдел Сбербанка прокомментировал заявление
Аналитический отдел Сбербанка прокомментировал заявление
От имени аналитического центра Sberbank CIB, общепризнанного одним из лучших на рынке, хотим поблагодарить высокоинтеллектуального и глубоко воспитанного пресс-секретаря “Роснефти” за высказанные нам замечания и тонкие определения.
16 февраля аналитики Sberbank CIB опубликовали отчет, согласно которому основной причиной снижения на 5% курса доллара США в феврале мог стать резкий рост предложения валюты на Московской бирже. По мнению специалистов Сбербанка, он был вызван покупкой «Роснефтью» рублей для выкупа акций у миноритариев «Башнефти».
Позднее в интервью «Ъ FM»
«Каким образом в … столь уважаемом крупнейшем российском банке завелись аналитики, которые вообще ничего не понимают в макроэкономике?» — удивился господин Леонтьев, добавив, что «не интересуется их мотивами, потому что, на первый взгляд, они выглядят клиническими идиотами».
«Масса всяких фейковых идей по медиарынку распространяется в последние дни», — возмутился