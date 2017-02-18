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00:32 (мск), источник: УНИАН

Владельцы «Каравана» готовят заявление в прокуратуру из-за незаконного ареста имущества столичного ТРЦ

ЧАО «Лекс Холдинг», в собственности которого находится столичный ТРЦ «Караван, собирается оспаривать арест на имущество, наложенный Голосеевским райсудом Киева по требованию банка «ВТБ» (РФ).

Источник: УНИАН

Как сообщалось ранее, первопричиной ситуации является отказ «ВТБ» от согласованного сторонами формата пролонгации (реструктуризации) задолженности. Использовав в качестве предлога действия ОГИС по взысканию штрафа, который был предьявлен компании ГАСК, банк инициировал судебное производство.

В настоящее время по ЧАО «Лекс Холдинг» судом открыто производство по делу о банкротстве. Соответственно, компания согласно действующему законодательству не имеет права выплачивать долги. Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» предусматривает, что с момента возбуждения производства по делу о банкротстве арест имущества должника или иные ограничения должника по распоряжению принадлежащим ему имуществом могут быть применены исключительно хозяйственным судом в рамках производства по делу о банкротстве.

Как сообщили юридические представители «Лекс Холдинг»: «Сейчас находится в процедуре банкротства, которая предусматривает ряд ограничений, связанных, в том числе, с режимом управления и распоряжения имуществом. А значит, действия Голосеевского суда Киева содержат в себе признаки состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 364, 375 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, особенности линии поведения банка «ВТБ» в ходе судебных разбирательств наводят экспертов на мысль о намерении захватить имущество «Лекс Холдинг».

В настоящее время представители ЧАО «Лекс Холдинг» готовят заявление соответствующего содержания в Прокуратуру г. Киева, которая осуществляет контроль за правоохранительными органами, и уполномочена осуществлять проверки уголовных производств и их истребования.

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