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05:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Moody’s улучшило прогноз рейтингов России до стабильного

Moody's улучшило прогноз по суверенным рейтингам России со значения «негативный» до показателя «стабильный».

Источник: AP 2017

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 17 февраля, на сайте международного рейтингового агентства.

Рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций были подтверждены на уровне «Ba1», краткосрочный — «Not Prime».

Основные причины изменений — принятие российским правительством среднесрочной стратегии по фискальной консолидации, которая, как ожидается, уменьшит зависимость от получаемых в результате продажи нефти и газа доходов, а также восстановление экономики России после спада, продлившегося почти два года.

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По мнению специалистов Moody's, негативные риски снизились до уровня, который соответствует стабильному прогнозу. «Стабилизация прогноза по рейтингам частично отражает внешние события, и, в частности, рост цен на нефть до уровня, соответствующего предположениям правительства по бюджету», — отмечается в публикации.

Рейтинги России могут быть повышены в случае проведения правительством реформы по повышению потенциала роста экономики. Понижение показателей возможно в случае ухудшения значений кредитоспособности до уровня, при котором способность страны справляться с негативными шоками уменьшится. Также ухудшению рейтингов будет способствовать слабая ситуация в банковской сфере.

В начале января в Moody's заявили, что российская экономика перейдет к подъему в 2017 году, несмотря на влияние санкций. Так, рост ВВП составит один процент,

Комментарии
1
Syber
И это в условиях санкций! А что будет, если санкции уберут? :-) Поэтому санкции под любыми предлогами запад будет сохранять "до талого"!
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