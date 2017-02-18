Reuters: гендиректор Paramount Pictures может уйти с должности в ближайшие дни

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор кинокомпании Paramount Pictures Брэд Грей, как ожидается, покинет свой пост уже на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

По его информации, Грей, возглавлявший Paramount Pictures с 2005 года, уйдет в отставку на фоне неэффективной работы кинокомпании в течение нескольких лет. Временно управлять ей после его ухода будет Боб Бэкиш — гендиректор медиаконгломерата Viacom, чьим подразделением является Paramount Pictures, отмечает агентство.

В компании данную информацию не прокомментировали. Представитель Грея также отказался от комментариев, добавляет агентство.