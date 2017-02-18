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10:02 (мск), источник: Интерфакс

Минвостокразвития оценило совокупную площадь «дальневосточных гектаров»

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — В государственной программе «дальневосточного гектара» могут быть задействованы 150 млн гектаров, считают в Минвостокразвития РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Около 150 млн гектаров сейчас свободны и готовы для предоставления гражданам России. Наш Дальний Восток — очень большой. Любому гражданину на его вкус можно подобрать участок», — заявил в пятницу замглавы министерства Сергей Качаев, чьи слова цитирует Минвостокразвития.

По словам замминистра, время от подачи заявки на «дальневосточный гектар» до выдачи договора пользования этим участком — максимум два месяца

С. Качаев уточнил, что в ряде случаев гражданин может получить официальный отказ в предоставлении земельного участка.

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«В силу закона есть ряд оснований. Например, если ваш земельный участок попал на территорию коренных малочисленных народов Севера или он попал в военные территории. Федеральная информационная система Росреестра уже позволяет вам при выборе посмотреть, где есть ограничения на участки, где есть свободная территория. Уполномоченные органы, которые рассматривают заявки, в случае наложения этих земельных участков на другие земли, которые ограничены в пользовании, связываются с заявителем и предлагают изменить границу или местоположение участка», — сказал замминистра.

По его словам, региональные уполномоченные органы власти предоставляют информацию, где в какой зоне какие режимы и виды разрешенного использования возможны.

«Эта информация доступна на региональном уровне. Мы (Минвостокразвития — ИФ) планируем в ближайшее время ее опубликовать на сайте “НаДальнийВосток. РФ” для того, чтобы у гражданина была возможность посмотреть, где какие виды использования земельных участков в соответствии с территориальным планированием могут быть предоставлены. Это территориальное планирование сконцентрировано только в черте крупных населенных пунктов. На так называемой территории межселенья эти режимы не установлены, и гражданин может развивать любой вид деятельности, не запрещенный законом», — пояснил С. Качаев.

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По данным Минвостокразвития, гражданин, получивший землю в рамках программы «дальневосточный гектар», может воспользоваться различными мерами поддержки, в том числе малого и среднего предпринимательства.

«Вместе с регионами мы стараемся адаптировать уже существующие меры государственной поддержки для нужд получателей гектара. Это то, что уже сейчас есть и чем можно сейчас воспользоваться. Кроме этого, мы совместно с Фондом развития Дальнего Востока и с Почта Банком разрабатываем кредитный продукт для получателей дальневосточного гектара, когда граждане на освоение земли могут получать займ. Он будет выдаваться по льготным ставкам от 8 до 10,5 процентов на срок до 8 лет. Это очень выгодная процентная ставка на рынке потребительского кредитования», — сказал С. Качаев.

Третий этап программы «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России, стартовал 1 февраля 2017 г.

По последним данным, за весь период программы от граждан России поступило около 63 тыс. заявок. Наибольшую активность проявляют жители Приморского и Хабаровского краев, Москвы и Московской области, Якутии и Сахалинской области
Комментарии
15
Иван Петров
О, так нам каждому хватит.
Наверно, москвачи столбят те участки, под которыми что-то ценное было разведано.
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Валерий Рюмин
Грядущая спекуляция и не более того! Возомнили себя Столыпинами, а на деле портные как в сказке "Голый король", ткут невидимую ткань, остолопы!
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александр зыков
Молодцы , раздают неблагоустроенные земли , кто туда поедет ? Берут потому что бесплатно , на халяву даже уксус сладок , работать же никто не собирается , москвичи захватывают места вдоль рек и озёр , рассчитывают прокрутиться ...
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