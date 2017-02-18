Минвостокразвития оценило совокупную площадь «дальневосточных гектаров»
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — В государственной программе «дальневосточного гектара» могут быть задействованы 150 млн гектаров, считают в Минвостокразвития РФ.
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — В государственной программе «дальневосточного гектара» могут быть задействованы 150 млн гектаров, считают в Минвостокразвития РФ.
«Около 150 млн гектаров сейчас свободны и готовы для предоставления гражданам России. Наш Дальний Восток — очень большой. Любому гражданину на его вкус можно подобрать участок», — заявил в пятницу замглавы министерства Сергей Качаев, чьи слова цитирует Минвостокразвития.
С. Качаев уточнил, что в ряде случаев гражданин может получить официальный отказ в предоставлении земельного участка.
«В силу закона есть ряд оснований. Например, если ваш земельный участок попал на территорию коренных малочисленных народов Севера или он попал в военные территории. Федеральная информационная система Росреестра уже позволяет вам при выборе посмотреть, где есть ограничения на участки, где есть свободная территория. Уполномоченные органы, которые рассматривают заявки, в случае наложения этих земельных участков на другие земли, которые ограничены в пользовании, связываются с заявителем и предлагают изменить границу или местоположение участка», — сказал замминистра.
По его словам, региональные уполномоченные органы власти предоставляют информацию, где в какой зоне какие режимы и виды разрешенного использования возможны.
«Эта информация доступна на региональном уровне. Мы (Минвостокразвития — ИФ) планируем в ближайшее время ее опубликовать на сайте “НаДальнийВосток. РФ” для того, чтобы у гражданина была возможность посмотреть, где какие виды использования земельных участков в соответствии с территориальным планированием могут быть предоставлены. Это территориальное планирование сконцентрировано только в черте крупных населенных пунктов. На так называемой территории межселенья эти режимы не установлены, и гражданин может развивать любой вид деятельности, не запрещенный законом», — пояснил С. Качаев.
По данным Минвостокразвития, гражданин, получивший землю в рамках программы «дальневосточный гектар», может воспользоваться различными мерами поддержки, в том числе малого и среднего предпринимательства.
«Вместе с регионами мы стараемся адаптировать уже существующие меры государственной поддержки для нужд получателей гектара. Это то, что уже сейчас есть и чем можно сейчас воспользоваться. Кроме этого, мы совместно с Фондом развития Дальнего Востока и с Почта Банком разрабатываем кредитный продукт для получателей дальневосточного гектара, когда граждане на освоение земли могут получать займ. Он будет выдаваться по льготным ставкам от 8 до 10,5 процентов на срок до 8 лет. Это очень выгодная процентная ставка на рынке потребительского кредитования», — сказал С. Качаев.
Третий этап программы «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин России, стартовал 1 февраля 2017 г.
Наверно, москвачи столбят те участки, под которыми что-то ценное было разведано.