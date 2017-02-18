Минвостокразвития оценило совокупную площадь «дальневосточных гектаров»

«Около 150 млн гектаров сейчас свободны и готовы для предоставления гражданам России. Наш Дальний Восток — очень большой. Любому гражданину на его вкус можно подобрать участок», — заявил в пятницу замглавы министерства Сергей Качаев, чьи слова цитирует Минвостокразвития.

По словам замминистра, время от подачи заявки на «дальневосточный гектар» до выдачи договора пользования этим участком — максимум два месяца

По словам замминистра, время от подачи заявки на «дальневосточный гектар» до выдачи договора пользования этим участком — максимум два месяца

«В силу закона есть ряд оснований. Например, если ваш земельный участок попал на территорию коренных малочисленных народов Севера или он попал в военные территории. Федеральная информационная система Росреестра уже позволяет вам при выборе посмотреть, где есть ограничения на участки, где есть свободная территория. Уполномоченные органы, которые рассматривают заявки, в случае наложения этих земельных участков на другие земли, которые ограничены в пользовании, связываются с заявителем и предлагают изменить границу или местоположение участка», — сказал замминистра.

По его словам, региональные уполномоченные органы власти предоставляют информацию, где в какой зоне какие режимы и виды разрешенного использования возможны.

«Эта информация доступна на региональном уровне. Мы (Минвостокразвития — ИФ) планируем в ближайшее время ее опубликовать на сайте “НаДальнийВосток. РФ” для того, чтобы у гражданина была возможность посмотреть, где какие виды использования земельных участков в соответствии с территориальным планированием могут быть предоставлены. Это территориальное планирование сконцентрировано только в черте крупных населенных пунктов. На так называемой территории межселенья эти режимы не установлены, и гражданин может развивать любой вид деятельности, не запрещенный законом», — пояснил С. Качаев.