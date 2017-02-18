Предприятие по производству компонентов для SSJ -100 появится в ТОР «Комсомольск»

ООО «ПАКС» намерено создать производственные мощности в ТОР «Комсомольск» по выпуску авиационных компонентов и систем для пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

Подробности проекта глава региона Вячеслав Шпорт обсудил с генеральным директором ООО «ПАКС» Владимиром Изотовым.

ООО «ПАКС» является дочерней структурой ЗАО «Электромеханический завод Пегас», который специализируется на разработке и выпуске электронных и электромеханических автомобильных компонентов. Продукция поставляется на конвейеры ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ» и в некоторые другие автомобильные предприятия страны. Производственные мощности размещены в Костромской области. ООО «ПАКС» было создано в 2012 году для реализации проекта производства элементов бортовой кабельной сети для авиационной техники.

«На сегодняшний день мы являемся единственным серийным поставщиком такой продукции для самолетов семейства “Сухой Суперджет — 100”. Наше конструкторское бюро размещается в Москве, а производственная площадка в Костроме. Учитывая, что основной заказчик находится в городе Юности, мы приняли решение о локализации производства в Хабаровском крае», — отметил Владимир Изотов.

По его словам, в рамках реализации проекта уже зарегистрировано ООО «ПАКС — Восток» на территории ТОР «Комсомольск». В ближайшее время компания намерена подать пакет документов в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» для получения официального статуса резидента.

Губернатор края Вячеслав Шпорт подчеркнул, что поддержка создания высокотехнологичных производств на территории региона является одним из главных приоритетов.

«Ваш проект имеет большое значение для авиационной промышленности края, развития ее импортозамещающей составляющей. Технологическая кооперация с крупными предприятиями, локализация производства позволит вывести авиационное производство на новый уровень, сократить издержки, создать высокотехнологичные рабочие места», — подчеркнул губернатор края.