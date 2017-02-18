МУП «ЖКХ-Восход» оштрафовали за беспросветные часы в с. Чумикан Хабаровского края
В 2016 году продолжительность отключений от электроснабжения составила 300 часов.
В 2016 году продолжительность отключений от электроснабжения составила 300 часов.
Хабаровск, 18 февраля, AmurMedia.
Коммунальное предприятие в
Прокуратура
Данное муниципальное предприятие является жизненно важным и обеспечивает электроэнергией все жилые дома, а также объекты социального назначения сельского поселения «Село Чумикан».
Проверкой установлено, что за период с августа по декабрь 2016 года общая продолжительность отключения электроэнергии по жилому массиву в селе Чумикан составила практически 300 часов. При этом количество зарегистрированных заявок
Сложившаяся ситуация нарушает требования постановления Правительства РФ от
В связи с этим прокурором района в отношении МУП «ЖКХ-Восход» и его директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).
По результатам рассмотрения административных материалов прокуратуры района заместителем начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края коммунальное предприятие и его директор признаны виновными в совершении правонарушений и оштрафованы на общую сумму 5500 рублей.