МУП «ЖКХ-Восход» оштрафовали за беспросветные часы в с. Чумикан Хабаровского края

Хабаровск, 18 февраля, AmurMedia.

Коммунальное предприятие в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края оштрафовали за плохую работу, благодаря чему жители села Чумикан часто оставались без света. Общий объем отключений в 2016 году составил практически 300 часов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокуратура Тугуро-Чумиканского района проанализировала деятельность МУП «ЖКХ-Восход» по бесперебойному обеспечению коммунальными ресурсами населения, в связи с неоднократными отключениями села Чумикан от электроснабжения в 2016 году.

Данное муниципальное предприятие является жизненно важным и обеспечивает электроэнергией все жилые дома, а также объекты социального назначения сельского поселения «Село Чумикан».

Проверкой установлено, что за период с августа по декабрь 2016 года общая продолжительность отключения электроэнергии по жилому массиву в селе Чумикан составила практически 300 часов. При этом количество зарегистрированных заявок из-за линейных работ и аварий в обслуживании МУП «ЖКХ-Восход» составило 56.

Сложившаяся ситуация нарушает требования постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», так как что МУП «ЖКХ-Восход» превысило допустимую продолжительность перерыва электроснабжения.

В связи с этим прокурором района в отношении МУП «ЖКХ-Восход» и его директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

По результатам рассмотрения административных материалов прокуратуры района заместителем начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края коммунальное предприятие и его директор признаны виновными в совершении правонарушений и оштрафованы на общую сумму 5500 рублей.