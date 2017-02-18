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09:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Владельцы «дальневосточных гектаров» смогут получить льготный кредит уже через месяц

Ставка будет начинаться от 8,5%.

Источник: Reuters

Правительственная подкомиссия по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона одобрила выдачу льготных потребительских кредитов получателям «дальневосточного гектара». Предложение разработано Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), ВЭБом и «Почта Банком». Планируется, что он будет выпущен на рынок в течение месяца, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркнул полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, кредитные средства будут выделяться только на развитие полученного гектара.

«Ставки по кредиту будут от 8,5%. В течение месяца мы постараемся этот продукт уже выпустить. Будет организована электронная торговая площадка, потому что деньги на руки отдавать людям не планируем. Мы считаем, что деньги должны пойти целевым образом именно на освоение гектара, иначе не дай Бог уйдут куда-нибудь не туда», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, в фонд уже поступили заявки от банков, заинтересованных в реализации программы льготного кредитования получателей дальневосточного гектара на общую сумму 6 млрд рублей.

Напомним, что с 1 февраля право оформить дальневосточный гектар получили все граждане России.

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