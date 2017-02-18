Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Тамань

Инициатива направлена на реализацию новых инвестиционных проектов и развитие инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

По распоряжению Дмитрия Медведева в порту планируется построить терминал навалочных грузов мощностью до 35 млн т в год, зерновой терминал, причальный комплекс сжиженных углеводородных газов, а также перевалочную базу крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

В документе отмечается, что проекты реализуется полностью за счет средств инвестора — холдинга ОТЭКО. Кроме того, подписанным распоряжением определены категории земель и разрешенное использование создаваемых искусственных земельных участков. Премьер-министр также поручил Минтрансу представить проект распоряжения правительства об изменении границ морского порта Тамань в соответствии с подписанным распоряжением.

Ранее «Ъ» сообщал, что в строительство порта уже вложено порядка $2 млрд, аналогичную сумму предстоит освоить. Кроме того, 15 млрд руб. ОТЭКО планирует инвестировать на безвозмездной основе в строительство объектов в Тамани, инфраструктурно связанных с объектами компании.