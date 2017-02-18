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08:28 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Тамань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Тамань в Краснодарском крае.

Источник: AP 2017

Инициатива направлена на реализацию новых инвестиционных проектов и развитие инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

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По распоряжению Дмитрия Медведева в порту планируется построить терминал навалочных грузов мощностью до 35 млн т в год, зерновой терминал, причальный комплекс сжиженных углеводородных газов, а также перевалочную базу крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

В документе отмечается, что проекты реализуется полностью за счет средств инвестора — холдинга ОТЭКО. Кроме того, подписанным распоряжением определены категории земель и разрешенное использование создаваемых искусственных земельных участков. Премьер-министр также поручил Минтрансу представить проект распоряжения правительства об изменении границ морского порта Тамань в соответствии с подписанным распоряжением.

Ранее «Ъ» сообщал, что в строительство порта уже вложено порядка $2 млрд, аналогичную сумму предстоит освоить. Кроме того, 15 млрд руб. ОТЭКО планирует инвестировать на безвозмездной основе в строительство объектов в Тамани, инфраструктурно связанных с объектами компании.

Комментарии
9
Юрий Зуев
"...проекты реализуется полностью за счет средств инвестора — холдинга ОТЭКО." Тоже самое говорится и сайте компании- " Реализация всех инвестиционных проектов «ОТЭКО» ведётся исключительно за счёт собственных средств, без привлечения финансирования из Федерального бюджета." Роль государства здесь в отведении земельных участков и согласовании проектов. Надо ли при каждом удобном и не удобном случае шпильки вставлять? ))
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Владимир Пацак
Вот если-бы, эти деньги хоть чуток были честные а не только частные?!
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Владимир Пацак
Ну вот, а то "денег нет, но вы держитесь" на распил всегда есть деньги!!!
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