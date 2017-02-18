Стало известно, сколько миллиардеров проживает в Омской области
Управление Федеральной налоговой службы по Омской области обнародовали консолидированные итоги деклараций о доходах жителей региона за 2016 год.
Управление Федеральной налоговой службы по Омской области обнародовали консолидированные итоги деклараций о доходах жителей региона за 2016 год.
«По состоянию на 1 января 2017 года индивидуальные предприниматели и физические лица региона представили в налоговые органы Омской области 174 тысячи деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ, что на 3,5 тысяч больше по сравнению с 2015 годом», — отметили в фискальном ведомстве.
На основании этих документов УФНС насчитало к уплате налог на доходы физических лиц на сумму 1,7 млрд рублей. Всего же совокупный доход омичей — 89 млрд рублей. Интересно, что в регионе проживают семь богачей, зарабатывающих свыше миллиарда в год. Годом ранее их было только шесть. Тех, кто показал доход от 500 млн до 1 млрд рублей, тоже прибавилось — их стало 16, на трех человек больше.