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12:13 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно, сколько миллиардеров проживает в Омской области

Управление Федеральной налоговой службы по Омской области обнародовали консолидированные итоги деклараций о доходах жителей региона за 2016 год.

«По состоянию на 1 января 2017 года индивидуальные предприниматели и физические лица региона представили в налоговые органы Омской области 174 тысячи деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ, что на 3,5 тысяч больше по сравнению с 2015 годом», — отметили в фискальном ведомстве.

На основании этих документов УФНС насчитало к уплате налог на доходы физических лиц на сумму 1,7 млрд рублей. Всего же совокупный доход омичей — 89 млрд рублей. Интересно, что в регионе проживают семь богачей, зарабатывающих свыше миллиарда в год. Годом ранее их было только шесть. Тех, кто показал доход от 500 млн до 1 млрд рублей, тоже прибавилось — их стало 16, на трех человек больше.

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