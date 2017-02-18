Департамент госдоходов рассказал, какие налоги будут платить автовладельцы в 2017 году
Департамент государственных доходов по городу Алматы опубликовал размеры налогов для автолюбителей на 2017 год.
Департамент государственных доходов по городу Алматы опубликовал размеры налогов для автолюбителей на 2017 год.
Соответствующая инфографика размещена на официальном
Так, налог для всех авто с объёмом двигателя 1 100 см³ включительно равняется 2 269 тенге. Далее, в зависимости от объёма двигателя, сумма налога возрастает до 4 538, 10 307, 17 114, 23 921 и 41 035 тенге. Самый большой налог в 265 480 тенге заплатят владельцы авто, чей объём двигателя больше 4 000 см³.
Если после 31 декабря 2013 года, то налог будет значительно больше. Для сравнения: на авто с объёмом до от 3 до 4 000 см³, пригнанное до 31 декабря 2013 владелец заплатит не больше 41 035 тенге.
Если автомобиль пригнан в 2014 году и позже, то хозяин отдаст за него налог до 153 254 тенге. Стоит отметить, что данная таблица предназначена для владельцев легковых авто.
Рассчитать налог можно с помощью специального