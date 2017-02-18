Департамент госдоходов рассказал, какие налоги будут платить автовладельцы в 2017 году

Так, налог для всех авто с объёмом двигателя 1 100 см³ включительно равняется 2 269 тенге. Далее, в зависимости от объёма двигателя, сумма налога возрастает до 4 538, 10 307, 17 114, 23 921 и 41 035 тенге. Самый большой налог в 265 480 тенге заплатят владельцы авто, чей объём двигателя больше 4 000 см³.

В департаменте госдоходов отмечают, что сумма варьируется в зависимости от того, когда авто было произведено или пригнано в Казахстан.

В департаменте госдоходов отмечают, что сумма варьируется в зависимости от того, когда авто было произведено или пригнано в Казахстан.

Если после 31 декабря 2013 года, то налог будет значительно больше. Для сравнения: на авто с объёмом до от 3 до 4 000 см³, пригнанное до 31 декабря 2013 владелец заплатит не больше 41 035 тенге.

Если автомобиль пригнан в 2014 году и позже, то хозяин отдаст за него налог до 153 254 тенге. Стоит отметить, что данная таблица предназначена для владельцев легковых авто.