Галушка рассказал, что поможет снизить цены на электричество в Приморье

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря одобрил внесение изменений в федеральный закон «Об энергетике», которые приведут к выравниванию, а по сути к снижению, энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской, сибирской частях России. Как пояснял замглавы ФАС Виталий Королев, собирателем средств от спецнадбавки к цене на мощность может выступить «Русгидро». Совокупная нагрузка для потребителей регионов, не входящих в ДФО, за исключением населения, в связи с выравниванием тарифов составит расчетно 29,5 миллиарда рублей, что приведет к росту конечной цены для потребителей центра, Урала и Сибири до 1,3%.

«Мы завершаем все вопросы, связанные со снижением цен на электроэнергию для промышленных потребителей… С 1 апреля рассчитываем, что этот механизм начнет работать», — сказал Галушка на совещании во Владивостоке.

По его словам, в Приморье снижение цен на электроэнергию составит с нынешних 4 р 4 коп (средняя величина) до 3 р 19 коп. «Речь идет о снижении более чем на 20%», — сказал Галушка.