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10:32 (мск), источник: РБК

Билл Гейтс предложил обложить налогами труд роботов

Основатель Microsoft предложил замедлить скорость автоматизации и замещения человеческого труда роботами с помощью налоговой политики. По его мысли, труд роботов нужно обложить подоходным налогом и социальными выплатами.

Источник: AP 2017
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Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс предложил облагать налогами труд роботов, замещающих человека на производстве. Об этом он заявил в интервью изданию Quartz.

«Сейчас, если работник-человек получает $50 тыс. работая на фабрике, то его доход облагается налогом и вы получаете подоходный налог, социальный налог и другие выплаты. Если эту же работу делает робот, то мы могли бы подумать о том, чтобы обложить его труд на том же уровне», — полагает Гейтс.

По словам Гейтса, правительства должны быть готовы к тому, что замещение рабочих мест во многих сферах бизнеса роботами будет происходить практически одновременно. Миллиардер считает, что налоговая политика — лучшее средство для регулирования этого процесса.

Гейтс считает, что полученные от налогообложения роботов средства нужно расходовать на помощь малоимущим, потерявшим работу и детям с ограниченными возможностями
Комментарии
2
вася полянский
лучи поставить счётчики на вдох и выдох! баблосов можно поднять не мерено
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Иван Петров
Это он у наших идеи ворует?
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