Билл Гейтс предложил обложить налогами труд роботов

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс предложил облагать налогами труд роботов, замещающих человека на производстве. Об этом он заявил в интервью изданию Quartz.

«Сейчас, если работник-человек получает $50 тыс. работая на фабрике, то его доход облагается налогом и вы получаете подоходный налог, социальный налог и другие выплаты. Если эту же работу делает робот, то мы могли бы подумать о том, чтобы обложить его труд на том же уровне», — полагает Гейтс.

По словам Гейтса, правительства должны быть готовы к тому, что замещение рабочих мест во многих сферах бизнеса роботами будет происходить практически одновременно. Миллиардер считает, что налоговая политика — лучшее средство для регулирования этого процесса.