Россельхознадзор грозит новыми ограничениями белорусским производителям

«Мы не исключаем, что в ближайшее время можем ввести ограничения не только по говядине, но и по другим видам животноводческой продукции», — сказала Мелано. Ограничения будут касаться отдельных предприятий и не будут носить глобального характера, подчеркнула она.

В «Марше рассерженных белорусов» участвуют около тысячи человек

Россельхознадзор ввел с 6 февраля запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Беларуси. Такая мера стала необходимой из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу.

Кроме того, Россельхознадзор 14 февраля запретил поставки мясной продукции с белорусского ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» в связи с выявлением листерий в произведенной этим предприятием говядине.

Россельхознадзор также ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении трех мясоперерабатывающих предприятий — птицефабрики «Дубравский бройлер» (ОАО «Комаровка»), ОАО «Смолевичи Бройлер» и «Столбцовского мясоконсервного комбината». В продукции этих предприятий были выявлены сальмонеллы и листерии.

Кроме того, ведомство выявило нарушения качественного состава при поставках продукции с предприятий ООО «Алигорекс» (превышение содержания остаточного количества консервантов в сыре), ОАО «Кобринский маслодельно- сыродельный завод» (несоответствие массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра), ОАО «Пружанский молочный комбинат» (несоответствие массовой доли влаги в обезжиренном веществе сыра).