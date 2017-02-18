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11:18 (мск), источник: РИА Новости

Глава Минфина прокомментировал прогноз Moody’s по рейтингу России

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости/Прайм. Улучшение прогноза рейтингового агентства Moody's по рейтингу России стало возможным благодаря действиям правительства по снижению зависимости экономики от нефтегазовых доходов и восполнения суверенных фондов, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Источник: РИА Новости

Как ранее сообщалось, международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с негативного до стабильного, подтвердив рейтинг на спекулятивном уровне «Ва1». Агентство также улучшило прогноз по рейтингу российских государственных облигаций с негативного до стабильного. Рейтинги были подтверждены на уровне «Ba1», а краткосрочный рейтинг — на уровне «Not Prime».

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«Мы приветствуем решение агентства Moody's об улучшении прогноза по суверенному кредитному рейтингу России с “негативного” на “стабильный”. Это решение означает, что эксперты агентства присоединились к оценкам своих коллег из “большой тройки”, принявших аналогичное решение еще в прошлом году», — сказал Силуанов журналистам.

По его словам, таким образом, теперь все три агентства «подтверждают факт стабилизации российской экономики, ее выхода из рецессии».

Суверенный кредитный рейтинг представляет собой оценку способности и готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять финансовые обязательства. Наиболее влиятельными международными рейтинговыми агентствами являются Standard & Poors (S&P), Moody’s и Fitch Ratings — так называемая «большая тройка».

Комментарии
6
Константин
*рал я на рейтинги и генерируемые их агенства. Меня уровень жизни и его повышение интересует, а не его прогнозирование
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Александр д
самим не смешно
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Аркадий Тишин
"Улучшение прогноза рейтингового агентства Moody's по рейтингу России стало возможным благодаря действиям правительства по снижению зависимости экономики от нефтегазовых доходов и восполнения суверенных фондов, заявил министр финансов Антон Силуанов."-Интересно, какие действия правительства снизили зависимость от нефтегазовых доходов? Может быть распродали остатки промышленности очередной приватизацией? А я то все думаю, что маловато стало для россиян торгово развлекательных комплексов из заводских корпусов, к стати, не ими построенных. Пускай объяснит Силуанов какие это такие мероприятия? И у них нет уже своих прогнозов? Они все ссылаются на прогнозы из-за бугра. Там что, лучше владеют вопросами экономики России? Так зачем нам Силуановы!
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