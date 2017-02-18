В Беларусь ожидается поставка 600 тыс. баррелей иранской нефти
Иранская компания заключила контракт с польской Beloil Polska — дочерним предприятием государственной «Белоруснефти». Контракт касается поставки 600 тыс. баррелей иранской нефти.
Иранская компания заключила контракт с польской Beloil Polska — дочерним предприятием государственной «Белоруснефти». Контракт касается поставки 600 тыс. баррелей иранской нефти.
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь ожидается поставка 600 тыс. баррелей иранской нефти. Такая информация содержится в
В сообщении отмечается, что иранская компания заключила контракт с польской Beloil Polska — дочерним предприятием государственной «Белоруснефти». Контракт касается поставки 600 тыс. баррелей иранской нефти.
Это первая закупка Беларусью иранской нефти после отмены в прошлом году международных санкций против Тегерана.