18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь ожидается поставка 600 тыс. баррелей иранской нефти. Такая информация содержится в пресс-релизе Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), опубликованном на ее сайте.

В сообщении отмечается, что иранская компания заключила контракт с польской Beloil Polska — дочерним предприятием государственной «Белоруснефти». Контракт касается поставки 600 тыс. баррелей иранской нефти.

Это первая закупка Беларусью иранской нефти после отмены в прошлом году международных санкций против Тегерана.