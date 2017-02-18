Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Чуркин вступил в перепалку с американцами по поводу Крыма
Кремль объяснил слова главы ДНР об угрозе Киеву отвоевать Донбасс
Видео загадочного НЛО набирает популярность в Сети
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Спецназ ВСУ окружил блокадников Донбасса: готовится штурм – СМИ
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Трагедия МиГ 1.44»: СМИ о провале первого российского стелса
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10«День без иммигрантов»
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
15:49 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларусь ожидается поставка 600 тыс. баррелей иранской нефти

Иранская компания заключила контракт с польской Beloil Polska — дочерним предприятием государственной «Белоруснефти». Контракт касается поставки 600 тыс. баррелей иранской нефти.

Источник: БЕЛТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь ожидается поставка 600 тыс. баррелей иранской нефти. Такая информация содержится в пресс-релизе Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), опубликованном на ее сайте.

В сообщении отмечается, что иранская компания заключила контракт с польской Beloil Polska — дочерним предприятием государственной «Белоруснефти». Контракт касается поставки 600 тыс. баррелей иранской нефти.

Это первая закупка Беларусью иранской нефти после отмены в прошлом году международных санкций против Тегерана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Минске установлены цены на ЖКУ на 2017 год
Меркель заявила о необходимости налаживать отношения с Россией
Лавров призвал восстановить военное сотрудничество России с НАТО
Силуанов прокомментировал прогноз Moody’s по рейтингу России
Росавиация предложила помочь в дешифровке данных с РЛС MH17
Билл Гейтс призвал обложить труд роботов налогами
В Бельгии поезд сошел с рельсов
SpaceX перенесла полет на Марс на 2020 год
Спорт
Емельяненко получит титульный бой в Bellator, победив Митриона Поединок между Емельяненко и Митрионом в Bellator пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США)
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь