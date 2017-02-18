Кличко рассказал, на сколько Киеву хватит запасов угля

Запаса угля на ТЭС в Киеве хватит почти на месяц без экономии. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет Экономическая правда со ссылкой на liga.net.

На ТЭС ТОВ «Евроконструкция» сегодня есть почти 25 тонн угля. По поручению Кличко, ТЭС перешли на экономный режим работы. Работают паровые котлы на угле и водонагревательные котлы на природном газе.

«В таком режиме тех запасов угля, которые есть, хватит на 50 дней. Киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для Киева нет. Ситуация под контролем», — сказал мэр.