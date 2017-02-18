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14:47 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Кличко рассказал, на сколько Киеву хватит запасов угля

Мэр столицы заверил, что киевлянам волноваться на стоит, ведь ситуация находится под контролем.

Источник: Telegraf.com.ua

Запаса угля на ТЭС в Киеве хватит почти на месяц без экономии. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, пишет Экономическая правда со ссылкой на liga.net.

На ТЭС ТОВ «Евроконструкция» сегодня есть почти 25 тонн угля. По поручению Кличко, ТЭС перешли на экономный режим работы. Работают паровые котлы на угле и водонагревательные котлы на природном газе.

«В таком режиме тех запасов угля, которые есть, хватит на 50 дней. Киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для Киева нет. Ситуация под контролем», — сказал мэр.

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Как известно, 25 января люди, называющие себя ветеранами АТО, а также народные депутаты начали блокировать железную дорогу между станциями Светланово и Шипилово. Полиция открыла производство по этому факту. Впоследствии люди в камуфляже захватили еще один участок железной дороги на Луганщине.

Они аргументируют это борьбой с контрабандой и требуют прекратить торговлю с оккупантами на востоке Украины. По данным правительства, 10 февраля были прекращены все поставки антрацита для работы ТЭС Украины с временно неконтролируемых территорий.

Насалик рассказал, что предусматривает чрезвычайное положение 12 февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может привести к остановкам и отключениям в сфере электро- и теплоснабжения по всей территории страны. 15 февраля Кабмин фактически ввел чрезвычайное положение в энергетике из-за блокирования поставок антрацитового угля с территории ОРДЛО.

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