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15:33 (мск), источник: Kapital.kz

Механизм выделения субсидий для фермеров пересмотрят

Заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов в ходе рабочей поездки в Южно-Казахстанскую область ознакомился с работой сельхозкооперативов, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Источник: Kapital.kz

«В становлении АПК новым драйвером экономики страны сельскохозяйственные кооперативы имеют огромное значение. Так как в них имеется огромный потенциал по развитию экономического состояния села. Кооперация — это будущее села», — сказал Аскар Мырзахметов.

Он отметил, что по поручению президента пересматриваются меры государственной поддержки — исключаются 11 видов неэффективных субсидий, вносятся изменения в нормативы 35 видов субсидий. В результате, при том же объеме бюджета охват производителей мерами господдержки увеличится в 7,5 раз (с 67 до 500 тыс.), и, прежде всего, мелких хозяйств и кооперативов.

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В целях активизации работы по созданию сельскохозяйственных кооперативов Министерством разработана схема приобретения молокоприемных и убойных пунктов без первоначального взноса путем передачи их в лизинг через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В качестве первоначального взноса предусматривается использование выделяемых инвестиционных субсидий в объеме 50% от общей стоимости.

Также, со стороны государства кооперативы будут получать 10 тенге за 1 литр сданного молока на переработку, 20 тыс. тенге за каждую голову КРС и 1500 тенге за МРС при сдаче на переработку.

Следует отметить, что в течение этого года планируется создать около 250 сельхозкооперативов. В целом в ЮКО в 2017 год согласно подписанному Плану мероприятий планируется создание 18 СХК, 15 молокоприемных пунктов, 429 семейных откормочных площадок, 4 убойных пунктов, 5 пунктов заготовки плодовощей и 75 семейных теплиц.

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