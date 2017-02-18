Механизм выделения субсидий для фермеров пересмотрят

«В становлении АПК новым драйвером экономики страны сельскохозяйственные кооперативы имеют огромное значение. Так как в них имеется огромный потенциал по развитию экономического состояния села. Кооперация — это будущее села», — сказал Аскар Мырзахметов.

Он отметил, что по поручению президента пересматриваются меры государственной поддержки — исключаются 11 видов неэффективных субсидий, вносятся изменения в нормативы 35 видов субсидий. В результате, при том же объеме бюджета охват производителей мерами господдержки увеличится в 7,5 раз (с 67 до 500 тыс.), и, прежде всего, мелких хозяйств и кооперативов.