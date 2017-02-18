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16:00 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На новосибирские дворы могут потратить больше полумиллиарда рублей

Область и город вложат по 100 миллионов руб. на озеленение и благоустройство.

На 2017 год по планам властей пройдёт массовое благоустройство дворов и общегородских мест, а также постройка новых зелёных зон. Сумма вложений может увеличиться при федеральной помощи.

— У нас есть шанс попасть в федеральную программу, чтобы получить дополнительные средства, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — В ней предусмотрены 2 направления: обустройство зелёных пространств и благоустройство придомовых территорий. По предварительным данным, из федерального бюджета город может рассчитывать на 400 млн руб.

Первостепенным городским проектом является подготовка зоны фанатов к чемпионату мира по футболу на Михайловской набережной.

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