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16:41 (мск), источник: Sputnik.by

Минсельхозпрод: ритейлеры не пускают в продажу белорусские овощи

Госконтроль нашел в торговых сетях Витебска из отечественных овощей только огурцы. В Минсельхозпроде отмечают, что такая же ситуация и по всей республике.

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Белорусские торговые сети крайне неохотно сотрудничают с отечественными производителями плодоовощной продукции, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.

Он подчеркнул, что сегодня белорусские предприятия, занимающиеся производством растениеводческой продукции, в том числе тепличным способом, в состоянии полностью удовлетворить потребности жителей страны и в огурцах, и в помидорах, и даже в сладком перце и баклажанах. Гракун напомнил, что в начале осени Минсельхозпрод проводил пресс-тур для журналистов и показывал возможности по производству овощей в республике.

«Мы видели наши томаты, огурцы и баклажаны. Но больше этот вопрос нужно направить в сторону торговли. Почему они не очень охотно берут нашу продукцию. У нас в достатке производство, и в закрытом грунте, и в открытом, и стараемся полностью потребность в овощной продукции закрыть и сократить до минимума импорт», — сказал первый замминистра.

Он показал фотографии, которые были сделаны им в одном из магазинов сети Евроопт, на которой был виден некачественный картофель.

«Зашел в Евроопт и вижу вот такой картофель. Мы написали официальное представление на него. Что, у нас в республике нет нормального картофеля, и мы должны вот это людям продавать? Люди будут смотреть на это и думать: сами, наверное, едят нормальный, а нам привезли вот это. Сегодня у нас картофеля достаточно качественного и красивого», — рассказал Гракун.

Между тем, как сообщает новостной портал Витебска, КГК при проверке обнаружил в торговых сетях областного центра из белорусских тепличных овощей только огурцы. Проверки прошли в таких магазинах, как «Евроопт», «Рублевский», «Корона», «Веста», «Витебские продукты».

Причем белорусские огурцы стоили от 5 рублей 18 копеек (магазин «Рублевский») до 5 рублей 95 копеек (магазин «Евроопт») за килограмм, а аналогичная импортная продукция — от 4 рублей 16 копеек до 4 рублей 29 копеек.

Помидоры, сладкий перец, баклажаны и пекинская капуста в витебских магазинах были только привезенные из-за границы.

В 2016 году, согласно статистическим данным, в Витебской области в теплицах вырастили 18 500 тонн овощей, что составляет 98,4% к уровню 2015 года. При этом 9100 тонн (108,5% в 2015 году) приходится на помидоры, а 9400 (89,2%) — на огурцы.

При этом КГК отмечает, что белорусские яблоки, конкурентоспособные с аналогичной иностранной продукцией по цене и качеству (розничная цена отечественной продукции составила от 1 рубля 19 копеек до 1 рубля 49 копеек, иностранных — от 99 копеек до 2 рублей 99 копеек) продавались не во всех обследованных магазинах.

По результатам контрольных мероприятий торговым организациям вынесены рекомендации по устранению нарушений, Витебскому облисполкому направлено письмо с предложениями активизировать работу по совершенствованию деятельности тепличных хозяйств, расширению их площадей, а также увеличению объемов и ассортимента выпускаемой продукции, снижению ее себестоимости в целях обеспечения импортозамещения, а также принятию мер реагирования по обеспечению упреждающего контроля, сообщает пресс-служба КГК.

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