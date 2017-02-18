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19:04 (мск), источник: Sputnik.md

Аренда квартир в Молдове: кто и в каких случаях должен платить налоги

Как строятся отношения между квартирантом и собственником после того, как в Налоговом кодексе произошли некоторые изменения — рассказал в комментарии Sputnik Молдова заместитель начальника Главной государственной налоговой инспекции Юрий Ликий.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Рынок аренды в Кишиневе один из крупнейших в стране: и спрос на недвижимость самый большой, и предложение временами обгоняет спрос. Между тем в отношениях, которые строятся между cдающими в аренду, физическим лицом и арендаторами, произошли определенные изменения. Поправки Налогового кодекса предусматривают рост ставок подоходного налога.

— Изменения, которые имели место, коснулись всех вариантов аренды имущества, когда происходит сдача как физическому лицу, так и юридическому, — отметил заместитель начальника Главной государственной налоговой инспекции Юрий Ликий. — Произошло увеличение ставки налогообложения. И если ставка ранее при сдаче объекта в аренду физическим лицом физическому лицу соответствовала 5%, то сегодня она составляет 7%. Если раньше ставка при сдаче недвижимости в аренду физическим лицом юридическому лицу составляла 7%, то теперь — 10%.

— А кто должен платить налоги?

— Если квартира сдается физическим лицом физическому лицу, тогда договор аренды должен быть зарегистрирован в налоговом органе по месту проживания, и собственник перечисляет ежемесячно налог в размере 7% от предстоящего дохода. То есть каждый месяц, физическое лицо должно приходить в налоговую и там ему сделают расчет — сколько и куда он должен платить.

— Можно ли этот налог оплачивать онлайн?

— Пока нет. У нас есть некоторый опыт и планы по расширению возможностей онлайн оплат, есть система M-pay, при помощи которой идут все платежи, но именно этот налог пока дистанционно уплатить возможности нет.

Кстати, один важный момент. Если недвижимость в аренду у физического лица взяло юридическое лицо, в этом случае обязательства по уплате налога исполняет юридическое лицо.

— А могут ли эти новшества привести к тому, что вырастет стоимость аренды?

Цену аренды формирует рынок, и налоговое влияние на него не стоит переоценивать. Если стоимость арендной платы соответствует определённой сумме, то она складывается из возможности покупателя, в первую очередь.

— Охотно ли собственники квартир заявляют, что сдают свою жилплощадь в аренду?

— Юрлицо заинтересовано в легальности своих доходов. А что касается физических лиц, то тут есть определённый резерв. И не все, скажем так, исполняют закон, как положено. Налоговая инспекция обращает на это внимание. К тому же, любой анализ доски объявлений дает возможность получить точную информацию.

— То есть налоговые инспекторы читают доску объявлений и вычисляют таким образом всех, кто сдает свои квартиры незаконно в аренду?

— Не исключены и такие подходы, если они дают свои плоды, то ими пользуются. К тому же, всем сторонам должно быть выгодно заключать юридические контракты. При заключении договора, у сторон появляются права и обязанности, которые могут быть оспорены в суде. Без контракта можно разве что надеяться на порядочность клиента. У нас же, у налоговой службы, несколько иные цели. Наличие договора необходимо для оценки дохода того, кто сдает в аренду.

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