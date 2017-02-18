Для безработных Кубани, решивших заняться бизнесом, выделят более 20 млн рублей
Помощь будет оказана в рамках краевой госпрограммы «Содействие занятости населения».
Помощь будет оказана в рамках краевой госпрограммы «Содействие занятости населения».
В 2017 году на Кубани направят 20,2 млн рублей на финансовую помощь безработным, решившим открыть собственное дело. Средства на эти цели заложены в рамках краевой госпрограммы «Содействие занятости населения». В прошлом году предпринимательскую деятельность благодаря поддержке краевой казны оформили 295 официально зарегистрированных безработных граждан, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
«Каждый из безработных успешно защитил свой
— Чаще всего безработные открывают предпринимательскую деятельность в сфере выполнения правовых, бухгалтерских, образовательных, бытовых, общестроительных, транспортных услуг. Это составляет почти 51%. В сфере сельскохозяйственного производства и выращивания продукции — около 27%, торговле — чуть более 8%, производстве — более 5%, общепите, деятельности ресторанов и кафе — 4,5%, — пояснили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края, — сообщает