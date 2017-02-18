Для безработных Кубани, решивших заняться бизнесом, выделят более 20 млн рублей

В 2017 году на Кубани направят 20,2 млн рублей на финансовую помощь безработным, решившим открыть собственное дело. Средства на эти цели заложены в рамках краевой госпрограммы «Содействие занятости населения». В прошлом году предпринимательскую деятельность благодаря поддержке краевой казны оформили 295 официально зарегистрированных безработных граждан, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Каждый из безработных успешно защитил свой бизнес-план и получил единовременную безвозмездную финансовую помощь на открытие собственного дела в размере 117,6 тысячи рублей. Всего объем полученной финансовой помощи в 2016 году составил 35,1 млн рублей.