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19:01 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Для безработных Кубани, решивших заняться бизнесом, выделят более 20 млн рублей

Помощь будет оказана в рамках краевой госпрограммы «Содействие занятости населения».

В 2017 году на Кубани направят 20,2 млн рублей на финансовую помощь безработным, решившим открыть собственное дело. Средства на эти цели заложены в рамках краевой госпрограммы «Содействие занятости населения». В прошлом году предпринимательскую деятельность благодаря поддержке краевой казны оформили 295 официально зарегистрированных безработных граждан, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Каждый из безработных успешно защитил свой бизнес-план и получил единовременную безвозмездную финансовую помощь на открытие собственного дела в размере 117,6 тысячи рублей. Всего объем полученной финансовой помощи в 2016 году составил 35,1 млн рублей.

— Чаще всего безработные открывают предпринимательскую деятельность в сфере выполнения правовых, бухгалтерских, образовательных, бытовых, общестроительных, транспортных услуг. Это составляет почти 51%. В сфере сельскохозяйственного производства и выращивания продукции — около 27%, торговле — чуть более 8%, производстве — более 5%, общепите, деятельности ресторанов и кафе — 4,5%, — пояснили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края, — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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