Средняя зарплата в Иркутской области составила почти 43 тысячи рублей в декабре 2016 года
По сравнению с ноябрем 2016 года эта цифра выросла на 20%, а в сравнении с декабрем 2015 года — на 8%
По сравнению с ноябрем 2016 года эта цифра выросла на 20%, а в сравнении с декабрем 2015 года — на 8%
В декабре 2016 года средняя заработная плата по Иркутской области составила 42 940 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 20,3%, с соответствующим периодом прошлого года — на 8,2%. В целом по России средняя заработная плата в ноябре 2016 года составила 36195 рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Оплата труда в Иркутской области была на 497 рублей ниже российского уровня», — сообщили в
Напомним, средний уровень заработной платы на крупных и средних предприятиях Иркутской области за девять месяцев 2016 года составил 39,4 тысячи рублей. Это на 7% выше прошлогодних показателей.