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10:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Энерготарифы для предприятий Дальнего Востока снизятся с 1 апреля

Ожидаемая экономия составит 20%

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 февраля, PrimaMedia.

Снижение цен на электроэнергию для дальневосточных предприятий по поручению президента России произойдет в ближайшее время. Ожидается, что тарифы достигнут среднероссийского уровня уже 1 апреля. Ожидаемая экономия составит 20%, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, в Приморье снижение энерготарифов составит с нынешних в среднем 4,4 рублей до среднероссийского показателя в 3,19 рублей, это ниже более чем на 20%.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил, что закон, принятый Госдумой по поручению президента России, призван устранить тарифное неравенство для регионов Дальнего Востока.

«Владимир Путин поставил задачу снизить тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийских показателей. Об этом глава страны говорил в Послании Федеральному Собранию РФ год назад и акцентировал внимание на этом вопросе в ходе второго Восточного экономического форума, прошедшего в Приморье в сентябре 2016 года. Безусловно, это важнейшая инициатива, которая будет способствовать росту инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых в дальневосточном регионе в рамках новых революционных законов. Я имею ввиду ТОРы, дальневосточный гектар и Свободный порт Владивосток. Снижение затрат на энергоресурсы для них краеугольный вопрос, это позволит повысить конкурентность производимой продукции и рентабельность предприятий, в итоге такие изменения скажутся на качестве жизни населения», — выразил уверенность глава Приморья.

Владимир Миклушевский добавил, в Приморье тарифы на электроэнергию для предприятий малого и среднего бизнеса уже снижены на 10% с 2014 года, и не поднимаются в течение трех лет.

«Беспрецедентное решение позволило приморским предпринимателям сэкономить сотни миллионов рублей», — подчеркнул Владимир Миклушевский.

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