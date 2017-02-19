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10:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Александр Галушка: сегодня Приморью пора перестраивать работу по новому принципу

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе визита в Приморский край провел совещание с представителями органов власти, где рассказал о новом принципе работы по развитию социально-экономической сферы региона, связанном с созданием «дальневосточных разделов» в госпрограммах. Об этом ИА Дейта сообщили в Минвостокразвития.

Источник: РИА "Новости"


Глава минвостокразвития напомнил, что правительство утвердило новый механизм привлечения финансовых ресурсов на Дальний Восток — с 1 января 2017 года в 27 госпрограммах должны быть выделены спецразделы по развитию Дальнего Востока.

«Необходимо, чтобы все включились в эту работу активно. Я посчитал своей ответственностью лично объяснить коллегам, которые работают в регионах, дух и смысл того, как теперь это все будет работать, а также разъяснить конкретные практические нюансы и аспекты реализации нового принципа применительно к проблемам и задачам Дальнего Востока», — пояснил Александр Галушка.

Министр подчеркнул, что в правительстве создана рабочая группа по выделению специальных «дальневосточных разделов» в различных программах.

«Мы сегодня с коллегами посмотрели первые примеры таких разделов, которые федеральные ведомства уже формируют, — сказал Александр Галушка. — Есть понимание, что планируется сделать во всех девяти дальневосточных регионах. Приоритетное развитие образования, здравоохранения, спорта и культуры, строительство и реконструкция мостов, модернизация энергетической инфраструктуры, реальные меры поддержки дальневосточных аграриев — вот что мы с коллегами-губернаторами хотим увидеть в “дальневосточных разделах” госпрограмм федеральных министерств».

Александр Галушка указал на то, что администрация Приморского края должна в максимально кратчайшие сроки сформулировать целевые показатели по ключевым направлениям развития Приморья.

«Работа в Приморье, как и во всех регионах Дальнего Востока, должна быть переведена на принципиально новый уровень организации», — подчеркнул министр.

Как ранее отмечал вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, «дальневосточные разделы» имеют принципиальное значение, чтобы Дальний Восток стал удобным и комфортным для людей. Работа по наполнению специальных дальневосточных разделов в госпрограммах находится на особом контроле у Юрия Трутнева.

Отчет профильного федерального министерства по исполнению дальневосточных мероприятий будет публично рассматриваться на заседаниях правительства. Формирование «дальневосточных разделов» во всех ключевых государственных программах планируется завершить до 1 апреля 2017 года в рамках их плановой корректировки под параметры федерального бюджета на очередную трехлетку.

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