Александр Галушка: сегодня Приморью пора перестраивать работу по новому принципу



Глава минвостокразвития напомнил, что правительство утвердило новый механизм привлечения финансовых ресурсов на Дальний Восток — с 1 января 2017 года в 27 госпрограммах должны быть выделены спецразделы по развитию Дальнего Востока.



«Необходимо, чтобы все включились в эту работу активно. Я посчитал своей ответственностью лично объяснить коллегам, которые работают в регионах, дух и смысл того, как теперь это все будет работать, а также разъяснить конкретные практические нюансы и аспекты реализации нового принципа применительно к проблемам и задачам Дальнего Востока», — пояснил Александр Галушка.



Министр подчеркнул, что в правительстве создана рабочая группа по выделению специальных «дальневосточных разделов» в различных программах.



«Мы сегодня с коллегами посмотрели первые примеры таких разделов, которые федеральные ведомства уже формируют, — сказал Александр Галушка. — Есть понимание, что планируется сделать во всех девяти дальневосточных регионах. Приоритетное развитие образования, здравоохранения, спорта и культуры, строительство и реконструкция мостов, модернизация энергетической инфраструктуры, реальные меры поддержки дальневосточных аграриев — вот что мы с коллегами-губернаторами хотим увидеть в “дальневосточных разделах” госпрограмм федеральных министерств».



Александр Галушка указал на то, что администрация Приморского края должна в максимально кратчайшие сроки сформулировать целевые показатели по ключевым направлениям развития Приморья.

«Работа в Приморье, как и во всех регионах Дальнего Востока, должна быть переведена на принципиально новый уровень организации», — подчеркнул министр.



Как ранее отмечал вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, «дальневосточные разделы» имеют принципиальное значение, чтобы Дальний Восток стал удобным и комфортным для людей. Работа по наполнению специальных дальневосточных разделов в госпрограммах находится на особом контроле у Юрия Трутнева.



Отчет профильного федерального министерства по исполнению дальневосточных мероприятий будет публично рассматриваться на заседаниях правительства. Формирование «дальневосточных разделов» во всех ключевых государственных программах планируется завершить до 1 апреля 2017 года в рамках их плановой корректировки под параметры федерального бюджета на очередную трехлетку.