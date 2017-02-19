В Арктике начались испытания новой военной техники

«Сегодня специалисты Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации и представители промышленности начали проведение исследований и испытания новых и перспективных образцов вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики», — сказал он.

Он отметил, что в ближайшие несколько недель на современных образцах снегоболотоходной техники специалистам предстоит пройти маршрут от поселка Тикси до острова Котельный, далее обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне. Булгаков добавил, что техника и личный состав экспедиции обеспечены всем необходимым, «личный состав одет в современную арктическую форму, обеспечен арктическим топливом и необходимыми запасами продовольствия».

По его словам, в ходе марша будут оценены отдельные новые технические решения на образцах военных гусеничных машин, позволяющие в условиях низких температур обеспечивать поддержание автономности и необходимую готовность образца к выполнению задач.

«Испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, которые были доработаны по нашим требованиям и, конечно же, модернизированные и доведенные до выполнения современных требований двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ», — заключил он.