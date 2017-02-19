Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
СМИ: в РФ приехал иранский генерал, чтобы выказать недовольство
Видео загадочного НЛО набирает популярность в Сети
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
Спецназ ВСУ окружил блокадников Донбасса: готовится штурм – СМИ
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Трагедия МиГ 1.44»: СМИ о провале первого российского стелса
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10:14 (мск), источник: РИА Новости

В Арктике начались испытания новой военной техники

В ближайшее время военные пройдут на современных образцах снегоболотоходной техники маршрут от поселка Тикси до острова Котельный, далее обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Арктике начались испытания новых образцов военной техники, сообщает в воскресенье заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Сегодня специалисты Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации и представители промышленности начали проведение исследований и испытания новых и перспективных образцов вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики», — сказал он.

Читайте также
Ученые возложили основную вину за потепление в Арктике на российский транспорт

Он отметил, что в ближайшие несколько недель на современных образцах снегоболотоходной техники специалистам предстоит пройти маршрут от поселка Тикси до острова Котельный, далее обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне. Булгаков добавил, что техника и личный состав экспедиции обеспечены всем необходимым, «личный состав одет в современную арктическую форму, обеспечен арктическим топливом и необходимыми запасами продовольствия».

По его словам, в ходе марша будут оценены отдельные новые технические решения на образцах военных гусеничных машин, позволяющие в условиях низких температур обеспечивать поддержание автономности и необходимую готовность образца к выполнению задач.

«Испытаниям будут подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, которые были доработаны по нашим требованиям и, конечно же, модернизированные и доведенные до выполнения современных требований двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ», — заключил он.

Комментарии
4
vesta
разочаровали меня сейчас своим комментом ((( Не солидно даже..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
Правильно. Испытания нужны во всём, особенно новой военной технике.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Очередная демонстрация игры мускулами, направленная на устрашение несуществующего гипотетического противника, который, как, очевидно, полагает МО РФ, начнёт наступление на РФ с севера, преодолев предварительно Северный Ледовитый океан через Северный же полюс.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Евкуров: если бы натовцы сунулись, мы бы открыли огонь
США ведут три расследования по поводу кибератак
Гройсман заявил об информационной атаке РФ из-за успехов Украины
США могут упростить передачу ракет средней дальности союзникам
Лавров назвал условие отмены виз для граждан Грузии
В Ираке началось освобождение Западного Мосула от террористов ИГ
Поединок Федора Емельяненко с американцем отменен
Спорт
Богатыри земли русской: как 4 человека осчастливили всю страну Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира. Антон Шипулин легко убежал от Фуркада и нахально взял флаг у него перед носом
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Младенца забрали из семьи из-за нестандартных взглядов отца Органы опеки решили, что пребывание с родителями может быть для малыша опасным, так как его папа не является сторонником грудного вскармливания.  
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь