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10:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новая ТОР появится в Приморье до 1 марта

Четвертая территория опережающего развития расположится в Партизанском районе.

Владивосток, 19 февраля, PrimaMedia.

Четвертая территория опережающего развития появится в Приморье. Правительство РФ утвердит постановление о создании ТОР Нефтехимический до 1 марта. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на совещании во Владивостоке. Расположится ТОР в Партизанском районе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Правительство приняло окончательное решение о создании ТОР Нефтехимический в Приморье, соответствующий документ будет подписан до 1 марта. Объем частных инвестиций составит 564 млрд рублей, еще 137 млрд — бюджетные средства. При реализации проекта в Приморье будет создано 3,5 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, в постановлении правительства будет учтено создание соответствующей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, четвертая ТОР расположится в Партизанском районе Приморья, ее специализация очень важна для региона.

«В ТОР “Нефтехимический” будет производиться бензин, что очень важно для нашего автомобилезированного региона, а также полипропилен и товары народного потребления», — заявил глава региона.

Владимир Миклушевский акцентировал, три приморских ТОР уже принесли в краевой бюджет более 360 млн рублей.

В настоящий момент в Приморье три ТОРа: «Михайловский», «Большой Камень» и «Надеждинская».

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