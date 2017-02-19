Рустам Минниханов прокомментировал критику федеральных СМИ по ситуации с аварийным жильем

«НТВ показало критическую передачу по расселению из аварийного жилья в республике, — сказал Рустам Минниханов. — Для реагирования на критику у нас есть аргументированные доводы. Надо помнить и о том, что те дома, которые сами жильцы не считали аварийными, мы после обследования сняли с программы переселения из аварийного фонда. Более 1 тыс. домов было снято с программы. Все дома, которые могли быть переведены из аварийного фонда и состояние которых позволяло это сделать, мы перевели и затем включили их в программу капитального ремонта жилья. Сегодня необходимо собрать и обобщить все имеющиеся материалы по этому вопросу. Конечно, любой человек, любой прохожий на улице может сказать: “Здесь, в этом доме, можно жить”. Так, один человек считает, что в доме можно жить, а 20 других считают, что жить нельзя. Но есть еще и специальные комиссии. Поэтому давайте исходить из решений комиссии, которая проводила обследования жилых домов. Важно, чтобы все необходимые документы, в том числе и решения комиссии, были и в Правительстве РТ, и у прокуратуры».

Лидер Татарстана поручил ответственным за данное направление ведомствам уделить вопросу пристальное внимание. По его словам, необходимо собрать всю документацию, иметь акты обследования домов и экспертизы об их состоянии, на основании которых приняты решения о включении зданий в аварийный фонд.