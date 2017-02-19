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11:10 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Тамань, Керчь и Ростов свяжет регулярное морское сообщение

Краснодар, 19 февраля, KrasnodarMedia. В Краснодарском крае начата реализация проекта по запуску регулярных морских пассажирских перевозок между Таманью, Керчью и Ростовом-на-Дону.

Морское сообщение будет осуществляться маломерными судами в период навигации — с мая по октябрь. Осуществляет проект компания «Боспор шиппинг». Компания уже приступила к работам по реконструкции портовой инфраструктуры и готовится запустить морскую пассажирскую линию весной 2017 года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Кубань 24».

Проект рассчитан на осуществление пассажирских перевозок. Генеральный директор фирмы Николай Чепель пояснил, что до начала навигации в его реализацию инвестируют в общей сложности 50 млн рублей. Эти средства направят на реконструкцию здания морвокзала, площадки для приема пассажиров и посадки на автобусы, на удлинение причала на территории бывшего яхт-клуба «Арго» в Тамани.

В период с мая по октябрь планируется перевезти более 300 тыс. пассажиров на трех тихоходных судах вместимостью до 50 человек каждое. Руководить «Боспор шиппинга» отметил, что билет будет стоить 600 — 900 рублей.

По словам Чепеля, интерес к сообщению маломерными судами проявляют жители населенных пунктов Темрюкского района Кубани и прибрежных городов Крыма, а также туристические компании.

Он добавил, что сейчас прорабатывается проект создания в Крыму производства скоростных катамаранов из композитных материалов стоимостью до 20 млн рублей каждый, куда «Боспор шиппинг» планирует вложить около 200 млн рублей.

Морское сообщение свяжет города и станицы Краснодарского края, Крыма и Ростовской области. Компания уже подготовила предложения по частно-государственному партнерству для Минтранса РФ, а также приступила к поискам соинвестора, пишет «Коммерсантъ».

Вопрос о возобновлении морской пассажирской линии станица Тамань — город Керчь в феврале обсудила рабочая группа в Темрюкском районе, сообщает портал «Кубань 24».

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