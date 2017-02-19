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10:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Промышленники краевой столицы вновь поборются за «Хабаровскую марку»

Заявки на конкурс необходимо подавать с 10 марта по 10 апреля в управление промышленности и связи администрации города.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 февраля, AmurMedia.

Производители промышленных товаров Хабаровска вновь будут бороться за право маркировать свой товар знаком «Хабаровская марка». Это состязание охватывает как непродовольственные потребительские товары, так и продукцию производственно-технического назначения местных товаропроизводителей. Заявки на участие в конкурсе и документы необходимо подавать с 10 марта по 10 апреля, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

Цель конкурса — активизация деятельности товаропроизводителей по разработке и внедрению новых видов продукции, усиление мотивации к повышению ее качества и конкурентоспособности. Участниками его могут стать как юридические, так и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие деятельность на территории Хабаровска.

Тем, кто решил побороться за победу, необходимо представить заявку, содержащую сведения о товаре и предприятии-производителе; копии сертификатов и свидетельств контролирующих органов (если товар подлежит обязательной сертификации); экземпляр товара или его фотографию; краткую аннотацию, содержащую информацию о товаре; копию учредительных документов для юридического лица или свидетельства о регистрации ИП; справку из налоговых органов, подтверждающую отсутствие задолженности по налогам.

Заявки на участие в конкурсе и документы необходимо подавать с 10 марта по 10 апреля в управление промышленности и связи администрации Хабаровска по адресу: Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. 126, справки по телефонам: 41−95−79, 41−96−11. Итоги конкурса среди промышленников будут подведены к 20 апреля, а награждение состоится в рамках мероприятий, посвященных Дню города.

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