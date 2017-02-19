Промышленники краевой столицы вновь поборются за «Хабаровскую марку»

Хабаровск, 19 февраля, AmurMedia.

Производители промышленных товаров Хабаровска вновь будут бороться за право маркировать свой товар знаком «Хабаровская марка». Это состязание охватывает как непродовольственные потребительские товары, так и продукцию производственно-технического назначения местных товаропроизводителей. Заявки на участие в конкурсе и документы необходимо подавать с 10 марта по 10 апреля, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

Цель конкурса — активизация деятельности товаропроизводителей по разработке и внедрению новых видов продукции, усиление мотивации к повышению ее качества и конкурентоспособности. Участниками его могут стать как юридические, так и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие деятельность на территории Хабаровска.

Тем, кто решил побороться за победу, необходимо представить заявку, содержащую сведения о товаре и предприятии-производителе; копии сертификатов и свидетельств контролирующих органов (если товар подлежит обязательной сертификации); экземпляр товара или его фотографию; краткую аннотацию, содержащую информацию о товаре; копию учредительных документов для юридического лица или свидетельства о регистрации ИП; справку из налоговых органов, подтверждающую отсутствие задолженности по налогам.

Заявки на участие в конкурсе и документы необходимо подавать с 10 марта по 10 апреля в управление промышленности и связи администрации Хабаровска по адресу: Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. 126, справки по телефонам: 41−95−79, 41−96−11. Итоги конкурса среди промышленников будут подведены к 20 апреля, а награждение состоится в рамках мероприятий, посвященных Дню города.