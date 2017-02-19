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11:15 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе состоится ярмарка «женских» вакансий

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В преддверии Международного женского дня, уфимская служба занятости проведет 2 марта ярмарку вакансий для молодежи и женщин, имеющих малолетних детей.

Источник: Reuters

Как сообщили агентству «Башинформ», на ярмарке будут предложены вакансии администратора, бармена, ведущего и главного специалистов, воспитателя детского сада, врач-терапевта, горничной, диспетчера, инженера, кондуктора, консультанта, курьера, менеджера, медсестры, младшего воспитателя, официанта, повара, продавца, судебного пристава и других профессий.

Кроме того, посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

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