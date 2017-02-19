В Уфе состоится ярмарка «женских» вакансий
УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В преддверии Международного женского дня, уфимская служба занятости проведет 2 марта ярмарку вакансий для молодежи и женщин, имеющих малолетних детей.
УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В преддверии Международного женского дня, уфимская служба занятости проведет 2 марта ярмарку вакансий для молодежи и женщин, имеющих малолетних детей.
Как сообщили агентству «Башинформ», на ярмарке будут предложены вакансии администратора, бармена, ведущего и главного специалистов, воспитателя детского сада,
Кроме того, посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.
Все услуги оказываются бесплатно.