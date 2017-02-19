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11:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график уборки дворов на 20 февраля

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворов от снега с применением специализированной техники на 20 февраля.

В Ленинском районе работы по уборке снега во дворах проведут на ул. Красина, 19; ул. Ленина, 31/33; ул. Летчиков, 4/3; ул. Чернышевского, 14.

В Кировском районе комплексная очистка дворовых территорий состоится завтра по следующим адресам:

ул. Караидельская, 48; ул. Коммунистическая, 46а; ул. Пушкина, 74а, 74в; ул. Окт.революции, 72, 72/2, 72/3; ул. Кирова, 44; ул. Авроры, 11/2; ул. С. Перовской, 25/2.

В Советском районе очистка снега с применением спецтехники запланирована на проспекте Октября, 8/1, 11/3, 22/2, 49; ул. Революционная, 90; ул. Запотоцкого, 21; ул. Цюрупы, 108/1; ул. Владивостокская, 13; ул. С. Злобина, 5, 5/3, 34/2.

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