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11:17 (мск), источник: АиФ Прикамье

В среднем пермяки получали зарплату 30 тысяч рублей в 2016 году

Покупательская способность снизилась по сравнению с 2015 годом.

Пермьстат подсчитал зарплаты пермяков за прошлый год. Так в декабре 2016 года средняя зарплата в крае составила 40 тысяч 224 рубля. А за период январь-декабрь средняя цифра значительно ниже — 30 тысяч 713 рублей.

Номинально зарплата выросла по сравнению с 2015 годом на 6,5%. Однако покупательская способность пермяков упала. Реальная зарплата снизилась на 0,9%. То есть теперь на среднюю зарплату можно купить меньше продуктов, услуг и вещей, несмотря на то, что фактически цифра стала больше.

Традиционно в лидерах по средней зарплате отрасли финансов (76 620 рублей), добыча полезных ископаемых (71 541 рубль) и государственное управление (67 115 рублей).

Меньше остальных получают труженики сельского хозяйства (средняя зарплата составила 17 583 рубля) и торговли (23 441 рубль).

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